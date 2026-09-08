Cielo despejado al amanecer en toda la provincia, con nubosidad a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque con un ligero descenso en algunas áreas. Viento flojo por la mañana que se intensificará a moderado por la tarde, con posibles rachas fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso diurno

El cielo se despereza lento hoy en Zaragoza, pintándose de matices que van desde un ligero azul a nubes esporádicas. A medida que el sol asoma desde su cama a las 07:36, las temperaturas rondarán los 21 grados en la mañana, con una sensación térmica que podría acercarse a los 22. Aunque las probabilidades de lluvia son mínimas hasta mediodía, no se puede desestimar completamente la posibilidad de que alguna gota pretenda marcar su presencia más adelante en la jornada.

Ya por la tarde, una suave brisa acompaña temperaturas que alcanzarán un máximo de 39 grados, notándose como un abrazo cálido y pesado por la alta humedad. El cielo evoluciona y puede que las nubes intenten agruparse, dejando entrever que será más probable ver algún chubasco. Con la puesta del sol a las 20:24, la temperatura se irá deslizándose hacia unos agradables 21 grados, haciendo que la noche sea ideal para disfrutar de un respiro antes de que terminen los días ardientes del verano.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

En Calatayud, el día despierta con un aire fresco que se siente en cada rincón. Nubes grises se congregan en el horizonte, prometiendo un desarrollo inestable a lo largo de las horas. La temperatura se mantendrá en un rango moderado, pero el viento fuerte ya comienza a hacer sentir su presencia, soplando a 20 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 60 km/h.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas rondarán los 18 grados, mientras que en la tarde se espera un ligero descenso, con 21 grados. La probabilidad de lluvia, aunque baja, está presente con un 5% por la tarde-noche. Por tanto, no está de más llevar un paraguas si planeas salir. La sensación térmica alcanzará los 38 grados, haciendo que la humedad se sienta más intensa, así que mejor no olvides la botella de agua.

Tarazona: cielo variable y ambiente cálido

Las condiciones en la ciudad se presentan estables, con un cielo que alternará nubes y claros a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 35 grados, dejando un ambiente cálido y aunque existe una ligera probabilidad de lluvia por la tarde, el viento se mantendrá suave, lo que hará la jornada más cómoda.

Este tiempo ofrece una excelente oportunidad para salir a caminar o disfrutar de las terrazas al aire libre. La tarde promete ser ideal para relajarse y realizar actividades cotidianas sin contratiempos, disfrutando de la calidez que caracteriza a la estación.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET