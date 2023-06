Yolanda Díaz humilla a Podemos en Andalucía otorgándole sólo una cabeza de lista en Sumar

Podemos se ha tenido que tragar su orgullo para entrar en Sumar y Yolanda Díaz no ha dudado en humillarles, sobre todo en Andalucía, donde Martina Velarde, líder de la formación morada en la comunidad, será la única cabeza de lista andaluza de Podemos, un partido prácticamente desaparecido en la comunidad.

Cabe recordar, en este sentido, que la desaparición de Podemos comenzó en las pasadas elecciones autonómicas de junio de 2022, toda vez que su líder andaluza, Martina Velarde, entregó tarde la documentación y el partido no pudo presentarse a unos comicios en los que Juanma Moreno certificó su presidencia con una mayoría absoluta histórica en la comunidad.

Sea como fuere, Martina Velarde será la única podemita que lidere alguna de las ocho listas de provincia en la comunidad. Se llegó a especular con que Juan Antonio Delgado (Podemos) podría liderar las listas en Cádiz, sin embargo, finalmente será Esther Gil la número uno en las papeletas gaditanas a propuesta de Sumar.

De igual modo sucede en Sevilla, donde el catedrático Francisco Sierra liderará las listas, también a propuesta de los de Yolanda Díaz. Manuel Pérez Sola (Almería) -de Verdes Equo-, Toni Valero (Málaga) -de IU-, Enrique Santiago (Córdoba) -del PCE-, Sheila Carmona (Jaén) -de IU- y Rafael Sánchez Rufo (Huelva) -también de IU-, serán los otros cabezas de lista de Sumar en Andalucía, quedando Martina Velarde como la única podemita que liderará una papeleta andaluza en los comicios del próximo 23 de julio.

La hipocresía de Velarde

Sumar, formación liderada por Yolanda Díaz, ha ‘comprado’ el silencio de la voz más crítica de Podemos contra la coalición de izquierdas, Martina Velarde, líder morada en Andalucía. Tras criminalizar a Yolanda Díaz por su veto a Irene Montero y de mofarse del proyecto de la todavía ministra de Trabajo, su silencio ahora es atronador, toda vez que en sus redes sociales ha dejado de mostrar su indignación. El motivo: el acuerdo firmado y aceptado por la dirección de Podemos contempla encabezar la lista de Granada, colocando a Martina Velarde como número 1 de la lista. Eso sí, lo hará como cunera, ya que en 2019 fue la número uno en las listas de Córdoba… ¡Y ella es de Cádiz!

Hace apenas unos días, Velarde aseveraba que «nadie» le «va a dar lecciones de unidad, ni desde Madrid ni desde Valencia ni de quien hoy no quiere unidad para el 28M, ni la quisieron en 2019 o en 2021». La líder morada en la comunidad recordaba que en las elecciones andaluzas de 2022 ya hubo una «experiencia piloto del sumatorio» que no cuajó, aunque «con esos mimbres tampoco extraña», afirmaba mofándose completamente del proyecto Sumar que ahora integra.

«La unidad no fue unidad, fue ‘esto son lentejas’. Sumar vino desde Madrid y decidió quién tenía que ser la candidata o cuestiones como que Más País debía tener el número 1 por Sevilla», añadía Velarde, que también afirmó que «nadie me va a dar lecciones de generosidad, tampoco van a convencerme que hoy empieza todo. No puede haber una enmienda a la totalidad a todo trabajo hecho y a todos los cambios que hemos traído a este país. Respecto a Sumar, hoy no empieza nada porque todo empezó en Andalucía».