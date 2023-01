Vox, sobre la postura de Olona ante la violencia machista: «Parece que no sabe en qué partido ha estado»

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles su sorpresa por la nueva posición de la que fuera candidata de la formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, en relación con la violencia de género. «Estoy sorprendido, a veces parece que no sabe en qué partido ha estado», ha señalado.

Gavira se ha pronunciado de este modo tras las críticas de Olona a Vox por «negar» la existencia de la violencia de género. «Macarena Olona, para nosotros, ya es pasado», ha indicado el líder andaluz de Vox en declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV).

El pasado viernes, ante la puerta del Congreso de los Diputados, Olona afirmó que lamentaba «profundamente» que sus discursos contra la violencia de género cuando era parlamentaria «hayan dado alas a quienes viven en la caverna y niegan la violencia machista». «La violencia machista por supuesto que existe. A los negacionistas les falta educación», aseveró.

Gavira ha reconocido que Olona fue una buena candidata a la Presidencia de la Junta, pero que tomó las decisiones que tomó. También ha querido destacar que la relación de la ex diputada con el presidente de Vox, Santiago Abascal, nunca fue de «fricción», sino de «cariño y afecto».

En relación con la violencia machista, el portavoz parlamentario de Vox ha indicado que sigue existiendo porque las administraciones «no toman las políticas necesarias». «¿Significa eso que Vox niega la violencia que sufren las mujeres con estos asesinatos? Evidentemente, no vivimos de espaldas a la realidad; eso está sucediendo», ha subrayado. No obstante, ha explicado que Vox dice también que existen otros ámbitos de violencia que no están igualmente protegidos o regulados.

Asimismo, ha puesto el acento en que muchos de los recursos destinados a erradicar la violencia de género se «pierden en fundaciones, observatorios o en laboratorios, y las ayudas no llegan directamente a las víctimas».

Procesamiento de Serrano

Asimismo, Gavira ha asegurado este miércoles que al partido no le «preocupa absolutamente nada» el procesamiento del ex líder del partido en Andalucía Francisco Serrano por los presuntos delitos de fraude de subvenciones y estafa y ha defendido que en este caso debe existir «presunción de inocencia» y «procedimiento judicial con todas sus garantías». «Si hay sentencia, que se cumpla, y si se puede devolver la cantidad defraudada, mejor», ha apuntado al respecto.

Gavira ha sido preguntado en CSTV por si su partido teme que el procesamiento de Serrano con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros le afecte en sus expectativas de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

«No nos preocupa absolutamente nada. Soy abogado, creo que en el imperio de la Ley, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y los procedimientos judiciales con todas las garantías. Si hay una sentencia, que se cumpla, y además, que se trate de devolver el dinero que de alguna manera se ha defraudado», ha insistido.

Gavira ha querido dejar claro que mantiene esta misma actitud ante un procesamiento judicial «con cualquier persona, se llame Serrano, al que le tengo mucha simpatía, o se llame (José Antonio) Griñán», ex presidente socialista de la Junta de Andalucía condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación en el caso ERE.

«La posición no debe variar: presunción de inocencia, procedimiento judicial con todas sus garantías, y si hay sentencia, que se cumpla», ha concluido.