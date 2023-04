Vox registra un escrito para retirar una calle a La Pasionaria en Umbrete: «No representa nada bueno»

El candidato de Vox a la Alcaldía de Umbrete (Sevilla), José Antonio Sabalete, ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de este municipio de la comarca del Aljarafe «a fin de cambiar el nombre de la calle Dolores Ibárruri -más conocida como La Pasionaria-, que ninguna vinculación tiene con el pueblo ni nada bueno representa».

«Este nombre se puso mediante una resolución de Alcaldía Nº 439/2005 del 13 de septiembre y posteriormente se revisó con otra resolución. Ambas bajo gobiernos socialistas», recalca el candidato municipal de Vox. «La referente al 2008, con mayoría absoluta del PSOE», añade, partido que «se ha adelantado a la extrema izquierda en ésta y en otras muchas cuestiones».

Según señala Sabalete en una nota de prensa, «Dolores Ibárruri nada tiene que ver con los valores y principios que defienden la mayoría de los umbreteños. Umbrete es un pueblo rociero y cofrade y La Pasionaria fue alentadora y protagonista de una brutal persecución religiosa que dejó mucha sangre, muchas víctimas y muchos malos recuerdos en el camino».

«Además, somos un pueblo con muchísima historia y muchísimo patrimonio. Hay mejores nombres, y con diferencia, para que estén en el callejero», ha recalcado el candidato a la Alcaldía. «Sea como fuere, si esta petición que hemos solicitado por escrito no es atendida, me comprometo a tomar la iniciativa de presentar una propuesta de cambio de nombre. Nuestro pueblo merece que le dediquemos las calles a sus hijos más ilustres y más a los relacionados con nuestro acervo cultural, y no con personas que no causan más que dolor y enfrentamiento, y que encima nada tienen que ver con Umbrete», ha concluido Sabalete.

Dolores Ibárruri Gómez, popularmente conocida como La Pasionaria, fue secretaria general del Partido Comunista de España (PCE) entre 1942 y 1960, cuando fue sucedida por Santiago Carrillo. Desde esa fecha y hasta su muerte, en 1989, fue presidenta del partido. Al finalizar la Guerra Civil se exilió en la Unión Soviética y volvió tras el fin del régimen franquista. Fue diputada entre 1936 y 1939 y entre 1977 y 1979.