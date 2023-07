Vox denuncia la entrada de 15.000 inmigrantes ilegales en lo que va de año: «Es una oleada masiva»

El portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de «mentir» una vez más respecto a la inmigración ilegal en España. Tal y como ha recordado el político de Vox, el presidente del Gobierno dijo en su ‘cara a cara’ con Alberto Núñez Feijóo que las cifras de entrada de inmigrantes ilegales estaban mejor que nunca. Sin embargo, Buxadé ha querido desmontar de nuevo esta falacia de Sánchez con datos y ha alertado sobre el incremento en la inseguridad que propicia este fenómeno migratorio.

«Muchos españoles vieron el debate en el que se prohibió estar a Abascal. Ese debate del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. En el que el señor Sánchez mintió, como es práctica habitual suya, y dijo que los números de la inmigración ilegal en España estaban mejor que nunca. Más de 15.000 inmigrantes ilegales han llegado a España en lo que va de año, y lo pone de manifiesto, no Vox, sino los datos del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, que reflejan una tendencia al alza de las entradas ilegales en nuestro territorio, y muy especialmente de este mes de julio», ha comenzado denunciando Buxadé.

«Las fronteras abiertas, con las políticas de efecto llamada perpetradas por el Gobierno socialista en continuidad de políticas anteriores. La oleada masiva de inmigrantes ilegales provoca un incremento de la inseguridad en nuestras calles y por supuesto dinamita el vínculo social de los pueblos y de las personas», ha esgrimido el político de Vox.

En este sentido, Buxadé ha recordado que «Sánchez dice que no hay inmigrantes ilegales porque en Moncloa no hay inmigrantes ilegales, porque en los barrios protegidos en las urbanizaciones protegidas no hay inmigrantes ilegales. Pero sí lo están sufriendo los pueblos y los barrios más humildes».

«En los últimos 60 días se ha producido un incremento medio de la entrada de inmigrantes ilegales del 90% respecto al año pasado. Según el Ministerio de Interior, en lo que va de año, han entrado por vía marítima a la península y Baleares un 47% de inmigrantes ilegales y un 21% más de embarcaciones ilegales. Y esta es la realidad», ha concluido Buxadé sobre la inmigración ilegal en España.

Nueva entrada en Granda

Para muestra de lo que denuncia Vox un botón. Este mismo lunes Salvamento Marítimo ha trasladado al puerto de Motril (Granada) a los 14 varones y dos mujeres que han sido rescatados a unas 15 millas al sureste de Garrucha (Almería) de una patera que se encontraba a la deriva después de que dejase de funcionar el motor con el que iba equipada.

Un portavoz del Sasemar ha explicado a Europa Press que la Salvamar Spica, con base en el puerto de Almería, se ha desplazado hasta la zona, en el Levante almeriense, para socorrer a los ocupantes de la embarcación tras los avisos dados desde la propia embarcación.

Así, pasadas las 13,00 horas se ha producido el rescate de los ocupantes que, en este caso, van a ser trasladados hasta la provincia de Granada y no al centro de atención temporal de extranjeros (CATE) del puerto pesquero de Almería, que es el más cercano.

En esta línea, fuentes de la Subdelegación de Gobierno han indicado que los equipos de rescate y fuerzas de seguridad del Estado, en coordinación frente a la llegada de pateras y ante la «disponibilidad existente» según el aforo del centro de atención a extranjeros, determinan cuáles son las instalaciones a las que se deriva a los migrantes para ser atendidos y custodiados policialmente.