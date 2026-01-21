Una universitaria argelina mata a su casera de 80 años prendiendo fuego al piso en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una alumna de la Universidad de Sevilla por prender fuego a una vivienda de la capital y provocar la muerte de su casera, de 80 años. La presunta autora, una joven argelina estudiante de Filología, ha ingresado ya en prisión provisional.

El incendio se produjo en la madrugada del 14 de enero, en un cuarto piso de un bloque de seis plantas situado en la calle León X, en el barrio de la Macarena. A la 1:10 horas, un vecino llamó al 112 alertando de la presencia de humo en el descansillo del edificio y olor a quemado.

La propietaria del inmueble, gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, ingresó en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Entró en parada cardiorrespiratoria, de la que salió gracias a las maniobras de reanimación de los servicios de emergencia, pero falleció días después a causa de las graves lesiones.

El incendio calcinó por completo la vivienda, aunque la rápida intervención de los Bomberos evitó que las llamas se propagaran a los domicilios colindantes. Las primeras pesquisas apuntaban a un incendio intencionado, y las sospechas se centraron en la estudiante que convivía con la víctima, que logró salir del inmueble cuando se desató el fuego.

Según El Español, que ha adelantado la medida judicial, ambas discutieron y la anciana le dijo que se buscara otra casa. Esa misma noche, la joven prendió fuego a un sofá y se fue a tirar la basura.

La chica parecía muy afectada por lo ocurrido, y la familia de la víctima, sin sospechar de su posible implicación, la acogió en su casa y se ofreció a ayudarla a regresar a su país.

La Policía Nacional detuvo a la presunta autora el pasado viernes, dos días después de los hechos, y pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinato y otro de incendio.

La estudiante residía en la vivienda de la mujer dentro de un programa de convivencia de la Universidad de Sevilla, orientado a facilitar alojamiento a jóvenes universitarios y compañía a personas mayores. La propietaria percibía una compensación económica mensual por este acuerdo.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha lamentado este miércoles lo ocurrido: «Estamos impactados. Es una absoluta desgracia. Me siento horrorizada y estamos a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

Vargas ha defendido que el programa de convivencia al que pertenecía la estudiante lleva «muchos años» funcionando (desde 1992) y «sin incidencias». La institución está analizando y recabando información para determinar si hay que tomar «medidas preventivas».