Medio centenar de ucranianos residentes en Sevilla se han concentrado este jueves a las puertas del estadio Benito Villamarín en los instantes previos al encuentro que enfrentaba al Real Betis y al Zenit de San Petersburgo ruso en los dieciseisavos de final de la Europa League.

Los allí presentes han lanzado mensajes contra el presidente de Rusia al grito de «Putin asesino» y han querido dejado claro que «no queremos guerra». En declaraciones a los medios, una de las manifestantes ha denunciado la invasión de las tropas rusas a Ucrania: «He venido aquí porque queremos la paz de Ucrania. Mi familia está allí y no queremos guerra. Queremos que todo el mundo sepa que Ucrania es Europa y que Ucrania quiere paz».

La mujer, en un vídeo difundido por Europa Press, ha alertado de las ansias imperialistas de Vladimir Putin. Según ella, Rusia no se detendrá en su país y continuará hacia el oeste de Europa: «No va a parar, después de Ucrania irá a por Polonia, Francia… Puede venir hasta aquí, hasta España».

La aficionada ha recalcado que Ucrania no ha hecho nada por entrar en guerra: «No hemos hecho ningún mal a nadie y no queremos que Putin entre en nuestro país. Nosotros no hacemos nada malo, sólo queremos entrar en Europa, nada más».

Visiblemente afectada, ha continuado explicando que sus hijos y su marido se encuentran residiendo en España, pero que el resto de su familia permanece en Ucrania, donde tiene también muchos allegados y conocidos. «Es mi país y no hay nada peor que la guerra. Quiero la paz de Ucrania, quiero que Putin deje en paz a Ucrania», ha insistido.

«Putin, por favor, por favor, fuera de Ucrania; no es tuya, Ucrania es tu hermana. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué quieres mandar? Ucrania puede funcionar sola», ha sentenciado, contundente, entre los aplausos de quienes presenciaban su discurso.