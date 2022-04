Las ayudas que desde la izquierda exigen que se agradezcan a Bildu ni siquiera llegan. Autacor, la asociación provincial de taxistas de Córdoba, ha denunciado este viernes que sólo han llegado 1.000 euros de los 19.360 estimados según el descuento aplicado por el Ministerio. Como protesta, Autacor ha decidido cerrar este viernes su gasolinera. El objetivo: Garantizar su estabilidad. «En concepto de anticipo, sólo hemos recibido la cantidad de 1.000 euros, cuando la estimación, según datos aportados por Autacor al Ministerio correspondiente, asciende a 19.360,51 euros», denuncian. En total, han recibido menos de un 5% de lo estimado.

Así lo ha dado a conocer este mismo viernes el presidente de Autacor, Miguel Ruano, quien en un comunicado ha informado que ha actuado de este modo después de que, «estando a punto de finalizar el mes de abril», solo ha recibido del Ejecutivo central los mencionados 1.000 euros de anticipo.

En consecuencia, «por responsabilidad y al objeto de garantizar la viabilidad y supervivencia económica de la Asociacion Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi de Córdoba, nos vemos obligados a cerrar la gasolinera del Centro del Taxi en el día de hoy, 29 de abril a las 14,00 horas, con el consiguiente perjuicio económico para los más de 500 taxis asociados a Autacor».

Gasolineras

Las gasolineras no se fiaban, ya a principios de abril, de que el Ministerio de Hacienda fuera a ingresar los anticipos de la rebaja de los carburantes de 20 céntimos en la segunda semana del mes, y ya amenazaron con cierres si no llegaban las ayudas en el plazo anunciado. Con el descuento, las estaciones de servicio tendrán que poner de media 1.000 euros más para hacer frente a este coste extraordinario. Una cantidad que miles de pequeñas y medianas empresas no podrán adelantar aunque se trate de sólo unos días, como ha prometido el Gobierno.

Así lo han confirmado fuentes de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones Servicio (CEEES) en conversaciones con este diario que han confesado que «la situación para las gasolineras es crítica y vamos a tener que cerrar si el Gobierno no cumple con su promesa de ingresarnos, a través de la Agencia Tributaria, la próxima semana el dinero de las bonificaciones». «A tan sólo unas horas del inicio de los descuentos en los establecimientos, ni siquiera se ha comunicado cuáles son los papeles necesarios para solicitar el anticipo de la rebaja de los carburantes de los 20 céntimos», critican.