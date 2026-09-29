La socialista que tuvo que dimitir por falsear su currículum en Cantabria es colocada en la ejecutiva del PSOE de Sevilla

Estela Goicoechea Alonso, la dirigente socialista que en 2017 tuvo que dimitir como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria después de reconocer que había incluido en su currículum una titulación universitaria que no había terminado, forma parte ahora de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Sevilla.

Goicoechea aparece en la estructura oficial del PSOE de Sevilla como secretaria de Dinamización y Medios Sociales, dentro del Área de Movilización y Acción Electoral. La ejecutiva provincial está encabezada por Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, secretario general de los socialistas sevillanos y, al mismo tiempo, presidente de la Diputación de Sevilla.

En septiembre de 2025, Estela Goicoechea fue nombrada personal eventual de la institución provincial y secretaria del grupo socialista, adscrita al Área de Concertación. El nombramiento fue firmado por el propio Fernández de los Ríos Torres, presidente de la Diputación. Según la resolución publicada entonces, se trata de un puesto de personal eventual de la corporación.

Dimisión del gobierno socialista de Cantabria

El nombre de Estela Goicoechea saltó a la actualidad nacional en marzo de 2017. La entonces directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria presentó su dimisión después de que se conociera que en el currículum publicado por el organismo figuraba como licenciada en Biotecnología, pese a que no había finalizado dichos estudios.

La propia socialista reconoció públicamente el dato. «Es cierto que no finalicé mis estudios de Biotecnología, a pesar de lo que figura en mi propio currículum», señaló en el comunicado con el que anunció su salida del cargo. En ese mismo comunicado pidió disculpas por lo ocurrido y comunicó al Gobierno cántabro su decisión de abandonar la dirección del organismo público.

Goicoechea ocupaba entonces responsabilidades dentro de las estructuras socialistas de Cantabria y de Juventudes Socialistas de España. Su dimisión se produjo, además, pocos días después de su participación en un acto de presentación de la candidatura de Susana Díaz a las primarias del PSOE.

Ejecutiva del PSOE de Sevilla

Casi una década después de aquella polémica, Goicoechea vuelve a ocupar un espacio orgánico dentro de la estructura de dirección socialista. Y lo hace en un área especialmente vinculada a la actividad interna del partido y a la movilización electoral.

La web oficial del PSOE de Sevilla sitúa a Estela Goicoechea Alonso como secretaria de Dinamización y Medios Sociales, dentro del Área de Movilización y Acción Electoral, cuya coordinadora es María Sonia Gaya Sánchez. La misma estructura incluye las secretarías de datos, análisis y prospectiva; estudios y programas; campañas y actos públicos; formación; apoyo a municipios en alternativa y dinamización de casas del pueblo.

El nombramiento adquiere especial relevancia por su coincidencia con su actual vinculación laboral con la Diputación de Sevilla. La institución provincial está presidida precisamente por el secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández de los Ríos Torres, quien fue quien firmó su incorporación como personal eventual de la Diputación.

Así, la socialista que abandonó en 2017 un cargo público en Cantabria después de reconocer que había falseado su titulación universitaria en su currículum ocupa ahora responsabilidades tanto en la estructura orgánica del PSOE de Sevilla como en el entorno del grupo socialista de la Diputación provincial.