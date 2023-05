Sanz (PP): «Quiero que Sevilla, la ciudad más bonita del mundo, deje de ser la más sucia de España»

José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, ha estado acompañado este sábado de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y por Juanma Moreno, líder del PP andaluz (PP-A), en el acto central del partido en Andalucía de cara a los comicios del próximo 28 de mayo. Se ha celebrado en el Auditorio Cartuja Center de Sevilla, lugar abarrotado por los sevillanos en el que Sanz ha prometido que intentará que la capital hispalense, «la ciudad más bonita del mundo, deje de ser la más sucia de España».

«Los barrios de Sevilla están totalmente abandonados. Yo, claro que tengo un proyecto de futuro para la ciudad de Sevilla. Pero quiero primero resolver los problemas del día a día que tiene esta ciudad. Una ciudad dejada, una ciudad abandonada. Yo quiero conseguir que Sevilla, que es la ciudad más bonita del mundo, deje de ser la ciudad más sucia de España. Y eso lo vamos a conseguir recuperando la Alcaldía de Sevilla», ha esgrimido el candidato popular en Sevilla.

«Quedan ocho días para empezar a recuperar el futuro de esta ciudad. Ocho días para que esta ciudad vuelva a estar de moda. Ocho días para que esta ciudad vuelva a ser una ciudad atractiva para la inversión y vuelva a ser una ciudad competitiva», ha enfatizado Sanz, que ha continuado recordando que los socialistas «han sido incapaces de construir vivienda». «Han sido incapaces de mejorar la calidad de vida de los barrios y han conseguido que los sevillanos encuentren vivienda a mejores precios en otros municipios del área metropolitana con mucha mejor calidad de vida», ha subrayado el candidato a la Alcaldía de Sevilla.

«Sevilla ha dejado de ser una ciudad competitiva también desde el punto de vista fiscal. Esa voracidad recaudatoria de Pedro Sánchez también ha llegado a la ciudad de Sevilla», ha continuado esgrimiendo Sanz, que ha asegurado que «quedan ocho días para que esta ciudad empiece a atraer empresas, empiece a atraer industria y empiece a generar empleo».

Gobernar en solitario

«Aspiro tras este 28M a gobernar en solitario; otros -en clara alusión al PSOE- sólo tienen una opción: un pacto de gobierno con la izquierda radical y antisistema», ha añadido Sanz, quien ha insistido de nuevo en el hecho de que el cambio político en la Junta, «le ha venido muy bien a Sevilla». «En anteriores gobiernos autonómicos, las palabras eran humo; con Moreno son hechos».

En este sentido, ha destacado la «gran cantidad de proyectos desbloqueados» con la llegada del PP a la Junta, como el inicio de las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro, el Hospital Militar o la Ciudad de la Justicia. «Andalucía es una locomotora, pero necesita que Sevilla también tire, que funcione y vaya a velocidad de crucero».

Asimismo, Sanz ha criticado la gestión de los alcaldes socialistas estos últimos años, en contraposición con la labor realizada por la ex regidora del PP Soledad Becerril -«nunca estuvo la ciudad tan limpia»-. «Sevilla se ha quedado atrás, no ha tenido alcalde ni proyecto de ciudad por la desidia municipal, y los barrios están abandonados como nunca».

«Es verdad que me río poco, pero me voy a tomar en serio los problemas de los sevillanos», ha asegurado el alcaldable popular. «Sevilla tiene que seguir siendo una potencia turística, corrigiendo algunos desequilibrios y recuperar la capitalidad cultural, así como la capital aeronáutica e industrial; no depender solo del turismo. ¡Claro que tengo proyecto de ciudad, pero primero hay que resolver el día a día!».