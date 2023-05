Feijóo destroza al sanchismo recordándole sus 13 principales mentiras al son del ‘tralará’

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mofado este sábado en un acto del PP andaluz (PP-A) en Sevilla de todas las mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez soltando toda una retahíla de bulos del socialismo, y terminando cada una de ellas con el ya famoso tralará.

En una genial intervención en el acto central de la campaña del partido en Sevilla, Feijóo ha señalado las trece principales mentiras del sanchismo, arrancando las risas y una tremenda ovación de las miles de personas que abarrotaban el Auditorio Cartuja Center: «No gobernaré con Podemos. Tralará. No cederé al independentismo. Tralará. Con Bildu no vamos a pactar, se lo digo cinco o veinte veces. Tralará. No habrá rebajas por la Ley del sólo sí es sí. Tralará. No habrá indultos a los independentistas. Tralará. Mantendremos el delito de sedición, incrementaremos las penas de corrupción y tipificaremos el delito de referéndum ilegal. Tralará. Construiremos 20.000, 100.000, 50.000 viviendas. Tralará. Recuperaremos la neutralidad y el prestigio de las instituciones. Tralará. España crece más que ningún otro país. Tralará. Somos una potencia en creación de empleo fijo y estable. Tralará. La luz ha subido menos que en ningún sitio. Tralará. Los precios están bajando en los supermercados. Tralará. Y el PSOE gestiona mucho mejor. Tralará».

Junto al presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, Feijóo ha protagonizado este sábado en Sevilla el acto central de la campaña del partido en esta comunidad autónoma. Este ha sido el primer acto en el que Núñez Feijóo ha intervenido en Andalucía en plena campaña electoral por los comicios locales del domingo 28, ya que sus anteriores visitas se produjeron durante la precampaña.

El acto se ha desarrollado a partir de las 12:00 horas en el Auditorio Cartuja Center. Posteriormente, a partir de las 15:45 horas, Alberto Núñez Feijóo visitará la Feria de Córdoba, junto al alcalde y candidato a la reelección, José María Bellido, según ha informado el PP en una nota.