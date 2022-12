Riadas en una Tarazona tercermundista sin alcantarillas y con heces en plena calle: «Esto es el PSOE»

Los vecinos de Tarazona, urbanización del municipio sevillano de La Rinconada, sufren desde hace décadas la dejadez socialista. Una barriada sin urbanizar, sin alcantarillado y con constantes cortes de luz pese a que algunos residentes pagan 1.200 euros de IBI por una parcela. Tras las lluvias de los últimos días, sus calles se han vuelto intransitables, con riadas y heces calle abajo. Los vecinos han inundado de vídeos las redes sociales con una rotundo mensaje: «Esto es el PSOE».

Cabe recordar que en marzo de 2021, la Asociación de Vecinos y Propietarios de Tarazona denunció ante los juzgados de instrucción de Sevilla al alcalde de La Rinconada, el socialista Francisco Javier Fernández de los Ríos, por hasta cuatro presuntos delitos: desobediencia por autoridad o funcionario público, denegación de auxilio, delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y prevaricación administrativa medioambiental.

La urbanización Tarazona cuenta con 750 viviendas y es el tercer núcleo urbano de La Rinconada. Su censo ronda los 900 residentes, aunque en periodos vacacionales la población llega a duplicarse. Por sus calles, aún sin asfaltar, transitan plagas de ratas y cucarachas atraídas por las aguas fecales. La recogida de basuras es lamentable y el reciclado, inexistente. Los cortes de luz por la deficitaria red eléctrica son constantes. Y pesar de que Tarazona se encuentra cerca de Sevilla y del aeropuerto, los autobuses no pasan por su barrio. Nadie se atreve a adentrarse en sus 14 kilómetros de calles sin pavimentar.

Los vecinos llevan años escuchando promesas, pero ninguna llega. El procedimiento urbanizador por compensación fue el sistema pactado y firmado en el convenio de 1999 entre el alcalde de entonces (el socialista Enrique Abad) y la comunidad de propietarios. Casi 25 años después, y pese a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Sevilla que impone al Ayuntamiento la obligación de «ejecutar las obras de restauración» de la urbanización, los vecinos siguen viviendo en la más absoluta exclusión social.

El portavoz vecinal, Enrique García, en una carta abierta al alcalde, ha denunciado las diferencias entre los núcleos poblacionales de La Rinconada. Mientras en unos lucen ya las bombillas navideñas, en Tarazona viven a oscuras, rodeados de charcos y barro.

«La gente no puede ni caminar. En la calle, donde se vacían pozos ciegos, conviven niños, mayores y ratas enormes. Los baches no permiten ni siquiera circular a los vehículos. Fosas sépticas, cucarachas, serpientes en verano… y continuos cortes de energía eléctrica y de teléfono», denuncia. Tampoco llegan ni el autobús ni el correo. No obstante, y pese a vivir en una urbanización tercermundista, el Ayuntamiento de La Rinconada cobra puntualmente el IBI a sus vecinos mientras les hace vivir en «la más profunda miseria y abandono».

Vox se reúne con los vecinos

A raíz de las imágenes difundidas en las últimas horas, el equipo de coordinación de Vox de La Rinconada ha denunciado las «vicisitudes» por las que están pasando los vecinos de esta urbanización, que «se encuentra en penosas condiciones» y que «nunca ha sido atendida por el gobierno local del PSOE».

«No disponen de asfalto ni de alumbrado suficiente y los pozos ciegos ya no tienen capacidad, con el consiguiente perjuicio del mal olor y la peligrosidad para la salud de los vecinos», además de la «aparición de roedores y todo tipo de riesgos en un entorno donde juegan niños y la desprotección de muchas personas mayores», lamentan.

Este pasado martes, Vox asistió a una reunión requerida por los vecinos de la barriada. La formación, según detalla a OKDIARIO Andalucía, se citó con «más de 40 personas desesperadas que ven sus calles arriadas y por donde no es viable el paso ni para los coches». «Son vecinos que pagan escrupulosamente el IBI al Ayuntamiento y no reciben nada de él. Estas familias deben vivir en condiciones saludables. Nuestro pueblo no se merece esto, es intolerable. Exigimos al gobierno local socialista que se ponga a trabajar», demandan desde Vox.