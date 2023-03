El revés de Susana Díaz a Montero y Belarra: «No sabía si hacer públicos mis sentimientos…»

Susana Díaz, ex presidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora del PSOE, no ha podido morderse más la lengua y ha publicado un carta dirigida a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por la chapuza de la ley del sólo sí es sí, que ha beneficiado ya a 731 agresores y abusadores sexuales, 152 de ellos en Andalucía.

En una carta de poco menos de 100 palabras publicada en su página web en el Día Internacional de la Mujer, Susana Díaz ha cargado contra los impulsores de esta nueva norma, que bajo el paraguas de la garantía integral de la libertad sexual han faltado al «respeto» y han «insultado» a la «lucha» socialista. La senadora afea también la «soberbia» de Podemos por no reconocer los errores de la ley. «En política todo no vale, y mucho menos jugar con el horror y el dolor de las víctimas para buscar el daño», resume la ex secretaria general del PSOE-A. La carta reza así:

A las señoras Ione Belarra e Irene Montero:

He dudado mucho estos días en la conveniencia de hacer públicos los sentimientos que me provoca el debate en torno a la que considero necesaria rectificación de una ley -la conocida como ley del ‘sólo sí es sí’-, que en sus objetivos comparto y valoro positivamente, pero sin dejar de reconocer que hasta el momento ha supuesto más de 700 revisiones de condenas de agresores y más de 70 excarcelaciones de estos delincuentes.

El compromiso con las víctimas debería obligarnos a actuar cuanto antes. Pero al contemplar los insultos, los ataques y la pretensión de borrar de la hoja de servicios que tenemos los socialistas en la lucha feminista en nuestro país, he decidido hacerlo.

No hay avance democrático en materia de igualdad en España, desde el primer 8M de 1977 (que por edad ni ustedes ni yo pudimos vivir), que no tenga el sello y la rúbrica socialista. El adanismo y la soberbia, sin reconocimiento de errores, al que hemos asistido por parte de ustedes durante estos días lleva implícita una falta de respeto a la historia de nuestras abuelas, nuestras madres y de los miles de hombres socialistas que también nos han acompañado y que nos han traído hasta aquí.

¡Basta ya Sra. Belarra y Sra. Montero! Ni manadas ni fascistas ni blanqueadores de violentos con las mujeres. No toleramos más insultos. Somos socialistas que llevamos grabado a fuego en nuestra historia la defensa de la igualdad, y que no podemos mirar hacia otro lado mientras vemos el miedo de las víctimas, el horror de sus familias y el estupor de los españoles por un daño indeseado provocado por una ley que buscaba un objetivo loable.

Cuando en lugar de poner en valor medidas positivas de un gobierno de izquierda se dedican a insultarnos, a faltarnos al respeto, a cuestionar nuestra historia y nuestra lucha, en muchos casos pagando un precio enorme, me reitero en pensar que están usando la lucha del feminismo y la igualdad en la búsqueda de otros fines. En política todo no vale, y mucho menos jugar con el horror y el dolor de las víctimas para buscar el daño y el desgaste de quienes hemos compartido y acompañado una ley buscando proteger la libertad de las mujeres.