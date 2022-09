El PSOE ha puesto en marcha su maquinaria mediática para atacar al Gobierno autonómico de Juanma Moreno tras hacer pública la que será la sexta rebaja fiscal en apenas cuatro años al frente de la Junta de Andalucía. Desde las cuentas socialistas en redes sociales, han asegurado que mientras ellos gobiernan «para mejorar la vida de la gente», el PP lo hace «para beneficiar al 0,2% más rico». Pero les ha salido el tiro por la culata a la vista de los comentarios de los usuarios, que van desde quienes les recuerdan los 680 millones de euros malversados en la comunidad hasta los que les achacan que pactar con «etarras» no es mejorar la vida de la gente.

La práctica totalidad de los comentarios vertidos en el citado comentario del PSOE son para atacar y recriminar a los socialistas, a quienes acusan de haberse «pasado 40 años robando en la comunidad». «Será para mejorar la vida de vuestra gente», les señalan varios usuarios.

Nosotros gobernamos para mejorar la vida de la gente. El PP para beneficiar al 0,2% más rico. pic.twitter.com/ULNnSsdQFw — PSOE (@PSOE) September 20, 2022

«¿Ya han devuelto ustedes lo que nos robaron en Andalucía? Pues eso», señala otro tuitero. «Quieren indultar a Griñan… 680 millones… El chiste se hace solo», expone otro.

También hay quienes, como Alberto Núñez Feijóo, recuerdan al PSOE que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el impuesto al Patrimonio. En este sentido, les preguntan: «¿Gobernaba él para los ricos?».

Zapatero eliminó el impuesto al Patrimonio. ¿Gobernaba él para los ricos? — Sanofi Sorolla (@SanofiSorolla) September 20, 2022

Las respuestas de casi la totalidad de los usuarios van en esta dirección, recriminando no sólo los 680 millones de euros malversados en la comunidad por el PSOE de Andalucía (PSOE-A), sino también con la intención de indultar a su máximo responsable, José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía durante la etapa más oscura de la corrupción socialista en la comunidad. Desde luego, no le ha salido muy bien al PSOE la jugada de intentar burlarse de la enésima rebaja fiscal en la comunidad en la que los andaluces decidieron, hace ya más de cuatro años, que el socialismo había tocado su fin.