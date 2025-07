Miguel Ángel Rodríguez devuelve al delegado del Gobierno una carta a Ayuso: «Escríbala con decoro»

El director del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha rechazado este lunes entregar una carta del delegado de Gobierno, Francisco Martín Aguirre, dirigida a Isabel Díaz Ayuso, por «las faltas de respeto» registradas en la misma. «Hemos recibido su carta de 14 de julio que no voy a enviar a la presidenta de la Comunidad de Madrid para su conocimiento por su falta de respeto. Le ruego escriba a la presidenta con el decoro que implica su cargo de usted. Si no es capaz de entender lo que usted representa, no vuelva a enviar cartas con esa mala educación», le ha respondido Rodríguez, también por carta.

En la carta, Francisco Martín Aguirre pedía a Ayuso que buscara una solución ante el desahucio de una familia en una vivienda en Torrejón de Ardoz, situada en la calle Carmen Laforet número 14, por okupación indebida.

«Me dirijo a usted con profunda indignación ante la falta de soluciones, responsabilidad o, básicamente, de humanidad con la que han reaccionado sus consejeros a cargo de Política Social y de Vivienda a raíz de lo sucedido en la mañana del pasado 8 de julio en el número 14 de la avenida Carmen Laforet, en Torrejón de Ardoz», comienza la misiva.

«Con esta nueva carta, presidenta, le pido que asuma el liderazgo que le corresponde y ponga todos los medios de su Gobierno al servicio de soluciones reales. Se trata de un fracaso de gestión con el consiguiente colapso social y como tal habríamos de abordarlo conjuntamente», añade el delegado.

Martín hace referencia a una mujer que, junto a sus tres hijos menores, vivían en una vivienda de la Agencia de Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid. Ella fue víctima de malos tratos y su pareja, adjudicatario de la casa donde vivían y propiedad del IVIMA (Agencia de vivienda social), tuvo que marcharse de casa.

Sheila fue informada en varias ocasiones de que no podía vivir allí porque al no ser adjudicataria de la vivienda, tampoco podría abonar el alquiler al no poder hacer un cambio de nombre en el contrato. También fue avisada de que, de quedarse en la vivienda, estaría incurriendo en un delito de okupación. La mujer decidió permanecer allí y a primeros del mes de julio se procedió a su desahucio tras recibir una denuncia por parte de la Agencia de Vivienda Social.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, conforme a lo dispuesto en su normativa municipal, ofreció un alojamiento de emergencia en un hostal para la familia y ha aprobado una ayuda económica para abonar el alquiler de vivienda o habitación para la mujer y sus hijos durante 6 meses, así como el coste de la fianza de la misma. Después, el alojamiento deberá ser costeado por ella misma y no con fondos públicos, con los ingresos económicos recurrentes que dispone la familia.