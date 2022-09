El PSOE rechaza responder a OKDIARIO por sus dos nuevos ex consejeros imputados por corrupción

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) tiene muy clara su estrategia ante los más de 130 casos de corrupción que se le investigan en la comunidad tras sus 37 años de chiringuito: esconderse. Ángeles Ferriz, portavoz socialista en el Parlamento, defendía la semana pasada ante preguntas de OKDIARIO la honorabilidad de los ex presidentes y ex consejeros socialistas de Andalucía pese a la sentencia de los ERE. Este miércoles, conocíamos la imputación de dos ex consejeros socialistas más en Andalucía por una subvención irregular de 33 millones de euros. Ferriz se ha negado hasta en dos ocasiones a condenar la corrupción de su partido.

Los ex consejeros socialistas de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio serán juzgados por unas subvenciones presuntamente irregulares de más de 33 millones de euros que fueron concedidas de forma «arbitraria» al entramado de sociedades del ex consejero socialista de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido, por lo que por auto de 18 de enero de 2022 se declaró extinguida su responsabilidad penal- para los cursos de formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

Una nueva trama de corrupción que podría haber derivado en un nuevo desfalco del PSOE del dinero de los parados andaluces y que los socialistas hacen como si no hubiera pasado. Desde OKDIARIO Andalucía hemos preguntado lo siguiente a la portavoz socialista: «Quería saber si siguen defendiendo la honorabilidad de todos los socialistas, si van a devolver el dinero y si van a pedir perdón». La contestación: «Ya te respondí suficientemente la semana pasada, y a eso me remito».

Pasados unos minutos, desde OKDIARIO Andalucía hemos querido insistir, toda vez que entendemos que algo tendrá que decir la portavoz socialista en cuya comunidad han sido procesados dos nuevos ex consejeros de su partido por presunta corrupción. De nuevo, no tuvimos suerte: «Me remito a la respuesta que le di en la rueda de prensa del miércoles pasado».

La respuesta que nos dio la semana pasada es, en definitiva, la de siempre: insisten en la honorabilidad de todos los socialistas, independientemente de condenas, y no piensan ni devolver un céntimo de lo malversado ni tampoco pedir perdón a los andaluces a los que han estado saqueando durante casi cuatro décadas.