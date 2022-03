El exalcalde socialista de Linares (Jaén), Juan Fernández, se sienta esta semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Jaén como presunto autor de los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y estafa después de sustraer supuestamente más de 100.000 euros del Consistorio local.

Durante el juicio, la secretaria del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Linares, Dolores Mínguez, ha declarado que ella era la persona encargada de cobrar los cheques para, por indicación del alcalde, entregarle todos los meses 1.700 euros al margen de su sueldo como regidor.

Asegura que se los abonaba «de manera reservada», sin que hubiera nadie delante y dentro de «un periódico o una carpeta». Una práctica que se produjo en al menos 59 ocasiones, según denuncia el propio PSOE, que ejerce como acusación.

Mínguez ha declarado que primero hacía cheques por valor de 1.700 euros, pero que posteriormente Juan Fernández le indicó que hiciera dos de 850 euros para que «no apareciera siempre la misma cantidad».

La secretaria del grupo ha mantenido que ella nunca comentó nada con nadie y que fue a raíz del informe de auditoría encargada por la Ejecutiva Local del PSOE cuando salieron a la luz los cobros de los cheques cuyo importe iba a manos del entonces primer edil.

Mínguez ha señalado que fue a partir de 2011 cuando Juan Fernández, entonces alcalde de Linares, asumió también la portavocía del grupo municipal socialista, por lo que fue él mismo quien le indicó que había que abonarle los citados sobresueldos.

Fernández siempre ha admitido que recibió este dinero mensualmente, pero negó en su declaración ante el jurado que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. «Lo decidieron ellos y lo propusieron ellos. Me lo firmaban y me lo pagaban», ha defendido el exalcalde.

Cheques en blanco, «práctica habitual»

La secretaria ha añadido que el dinero salía de la asignación que anualmente entrega el Ayuntamiento a cada grupo y que ella «siempre tenía cheques en blanco» firmados por Juan Fernández y Pilar Parra, las dos personas con firma mancomunada en la cuenta del grupo. Ha indicado que lo de tener cheques en blanco firmados era «práctica habitual» ya que, «por motivos de agenda», era «complicado» tener a los dos juntos para las correspondientes firmas.

Asimismo, ha defendido que ella no llevaba la contabilidad del grupo municipal porque, como auxiliar administrativa, no era su cometido. Según su declaración ante el jurado, ella sólo se encargaba de archivar las facturas y las matrices de los cheques.

El que fuera concejal de Hacienda y mano derecha de Juan Fernández, Luis Moya, también ha declarado que no tuvo conocimiento de que se estuviera pagando del grupo 1.700 euros mensuales al alcalde y que esta decisión no se adoptó en ninguna reunión en la que él estuviera presente.

También ha rechazado haber sido la persona que buscó la manera de que Juan Fernández recibiera del grupo un complemento a su sueldo como regidor. «No se me ocurriría en mi vida ofrecer la fórmula para que cobrara los 1.700 euros de sobresueldo», ha señalado Moya.

Piden cuatro años de cárcel

El Ministerio Fiscal pide para el exalcalde socialista de Linares una pena de prisión de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta, solicitud que el PSOE, como acusación, eleva a ocho años de prisión.

Cabe mencionar que Fernández ha interpuesto una querella contra la juez instructora de esta causa como presunta autora de un delito de prevaricación. Acusa a la magistrada de haber dictado un auto basándose en «testimonios falsos» y «mentiras».

La Fiscalía sostiene que como portavoz del grupo municipal del PSOE y al margen de su sueldo como alcalde, entre junio de 2011 y noviembre de 2017, «abusando de la confianza depositada por el resto de miembros», Juan Fernández llegó a sustraer «sin que tenga conocimiento ni consentimiento del resto de los concejales socialistas; y para su propio beneficio, una cantidad mensual de 1.700 euros de las cuentas pertenecientes al grupo municipal socialista».

El Ministerio Público apunta que por ley esta dotación económica «no se podía destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación» y añade que Juan Fernández «se apropió de dichas cantidades sin estar legalmente autorizado, ni tampoco autorizado por el grupo municipal socialista, quien desconocía las prácticas del acusado».

El exalcalde incidió ante el jurado en que él no se llevó «ni un duro» de dinero público y que lo que cobró era del dinero que el Ayuntamiento aportaba al grupo, de ahí que el Consistorio «ni siquiera esté personado» como acusación. Fernández mantiene que se sienta en el banquillo por no haberse doblegado a la voluntad del que fuera su partido y haber criticado abiertamente a cargos y responsables de la Junta de Andalucía por no cumplir los compromisos adquiridos con Linares.