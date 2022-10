El PSOE de los ERE rabia con el tatuaje de Juanma Moreno… y con su paliza electoral: «Es marketing»

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha hecho rabiar a todo el socialismo andaluz con su nuevo tatuaje «A58», que hace referencia a los 58 escaños obtenidos en las elecciones autonómicas, mientras que la ‘A’ es de Andalucía. El PSOE de los ERE, de Isofotón, de Fitonovo, de Invercaria, de Faffe y un largo etcétera todavía tiene pesadillas con aquella fatídica noche del pasado 19 de junio en la que se certificó el fin del socialismo en Andalucía.

Ángeles Férriz, portavoz del PSOE de los ERE en el Parlamento de Andalucía, ha mostrado en sus redes sociales toda su rabia: «Se podía haber tatuado en la otra muñeca el número de parados que hay en Linares, a ver si viéndolo todos los días se le remueve algo por dentro. Que eso tb fue una promesa electoral…». También podría algún socialista tatuarse los 680 millones de euros malversados en los ERE… Porque parece que esa cifra sí que se olvida.

Se podía haber tatuado en la otra muñeca el número de parados que hay en Linares, a ver si viéndolo todos los días, se le remueve algo x dentro. Que eso tb fue una promesa electoral… pic.twitter.com/S7gtYPO0Ac — Ángeles Férriz (@angelesferriz) October 21, 2022

«Andalucismo histórico vs andalucismo de hojalata. Defensa a ultranza del pueblo andaluz frente al aparato y la propaganda vs uso del dinero público para ‘fabricar’ una marca personal engordada desde el ombligo. Política útil vs marketing político», señala por su parte la secretaria de comunicación socialista, que parece considerar «útil» la corrupción…

Andalucismo histórico vs andalucismo de hojalata. Defensa a ultranza del pueblo andaluz frente al aparato y la propaganda vs uso del dinero público para "fabricar" una marca personal engordada desde el ombligo. Política útil vs marketing político.@manolopezzi vs M.Bonilla pic.twitter.com/N06xNw5LnQ — Raquel Vega (@RaquelVegaC) October 22, 2022

El secretario de organización del PSOE andaluz (PSOE-A) también ha dejado ver su rabia en redes sociales con un mensaje en el que acusa a Juanma Moreno de que tatuarse ha sido su única promesa electoral cumplida.

Juanma Moreno, el presidente de las promesas incumplidas. Nos prometió: ❌ Creación de 600.000 empleos. ❌ Plazo de 48 horas para ser atendido por nuestro médico de cabecera. ❌ Paquete de medidas que palien los efectos de la crisis energética. Solo cumple una, tatuarse. pic.twitter.com/uNmlQu0fSd — Noel López Linares (@Noel_Lopez_) October 22, 2022

También desde las juventudes socialistas de Andalucía han puesto a funcionar la máquina de fango para crear una cortina de humo que oculte lo sucedido esta semana en el caso Fitonovo, cuando dos ex socialistas han admitido cobros ilegales por parte de empresas a cambio de adjudicaciones en e Ayuntamiento de Sevilla. Un dinero que, tal y como han declarado los propios socialistas, fue a parar a las arcas del partido en la capital hispalense, lo que sería un claro delito de financiación ilegal. Pero de eso, por supuesto, no hablarán los socialistas este fin de semana.