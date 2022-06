El presidente del PSOE-A no se retracta tras llamar «tontopollas» a Feijóo y encima se recochinea

Manuel Pezzi, presidente del PSOE andaluz, no sólo no se ha retractado de sus insultos a Alberto Núñez-Feijóo, secretario general del PP, sino que encima se ha recochineado con un retuit a Rafael Escudero, expresidente de la Junta socialista de Andalucía. Así, tras llamar «tontopollas» al líder popular, Pezzi no ha eliminado su comentario y encima ha compartido el siguiente comentario: «Los que insultan saben bien que su actitud responde a la limitación de su intelecto. Nosotros en positivo y a la nuestro». Es decir, que primero insulta y después se mete con quienes insultan.

A un chascarrillo de Alberto Núñez-Feijóo en Granada, en el que presumía de las puestas de sol en Galicia, Pezzi respondía en redes sociales diciendo que son «comentarios catetos» y ha insultado al presidente del PP: «Sin connotaciones sexuales, es un tontopollas”.

Pezzi: «A estos comentarios catetos, del que nos visita y dice que su pueblo o su puesta del sol es mejor, los llamamos sin connotaciones sexuales, que es un ‘tontopollas’»

«El presidente de EEUU hace 20 años, Bill Clinton, estuvo aquí en Granada y dijo que esta es la más bella puesta de sol del planeta. No voy a discutir con Clinton, porque él nunca vio la puesta de sol de Finisterre. Pero le puedo asegurar que esta es una de las más bellas puestas de sol del mundo», aseguraba Alberto Núñez-Feijóo en Granada. Un comentario, que a Pezzi, por algún motivo, le ha parecido fatal.

«En Granada, a estos comentarios catetos, del que nos visita y dice que su pueblo o su puesta del sol es mejor, los llamamos sin connotaciones sexuales, que es un ‘tontopollas’, dícese de una persona muy tonta. Rajoy y Olona se lucen con Granada, no ni ná», ha comentado en redes sociales quien es el presidente del PSOE de Andalucía.

Tras desatarse la polémica, el líder socialista ha desactivado los comentarios en el post, de modo que la gente no pueda reflejar su indignación por sus groseras palabras hacia Núñez-Feijóo.