El presidente del PSOE andaluz dice que el ‘caso ERE’ es un «montaje» del PP para encarcelar «inocentes»

Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía (PSOE-A), ha señalado este miércoles que el caso ERE es un «montaje» del PP para «encarcelar a nuestros dirigentes, inocentes sin duda». Además, Pezzi ha dicho que como el Tribunal Constitucional (TC) ha «desmontado la argumentación del tribunal sentenciador de los ERE (…) no existe prevaricación alguna, ni por coherencia tampoco malversación».

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha recordado este miércoles que el caso ERE es la mayor trama de corrupción de la historia de España, a lo que Pezzi ha respondido con ira asegurando que todos los encarcelados en la trama son «inocentes». A continuación, reproducimos íntegramente el alegato del presidente del PSOE-A en sus redes sociales:

«El Presidente Juanma Moreno Bonilla, de nuevo, se burla del Tribunal Constitucional que ha desmontado la argumentación del tribunal sentenciador de los EREs, amparando a una de las ex consejeras y esperamos que al resto en unos días. El TC ha resuelto que la sentencia era errónea, y por tanto no existe prevaricación alguna, ni por coherencia tampoco malversación. Sus palabras, Sr. Moreno Bonilla, por encima de la del máximo intérprete de la Constitución Española, hablando de la mayor corrupción en España, le descalifica como representante de la ciudadanía andaluza, por su incapacidad de aceptar las reglas de juego democrático y su desmemoria absoluta, de los saqueos del PP (Gürtel y demás) y de sus máximos dirigentes, con sentencias firmes. No venga con argumentarios de malos perdedores. Hoy quería representar a toda Andalucía y no ha pasado de actor y portavoz secundario de su partido, como Feijóo, Ayuso, Bendodo, Gamarra, Tellado o Sémper. Basura, fango. Su montaje ha sido descubierto. Armas para manchar al PSOE de Andalucía y encarcelar a nuestros dirigentes, inocentes sin lugar a dudas. Bájese de su soberbia y dígame: ¿Sigue su gobierno pagando las ayudas sociolaborales a los trabajadores de los EREs? ¿Verdad, que sí? Nos dice que han recuperado 27 millones de euros. Diga de dónde, a quién afecta. No juegue al trilerismo parlamentario ni acuse sin pruebas, ni vergüenza. Reivindico #VerdadYJusticiaPSOE y al descubierto #LaGranCaceriaDelPP».