El presidente del PSOE de Andalucía: «Susana Díaz será recordada porque por ella perdimos la Junta»

Nuevo ataque del PSOE de Andalucía (PSOE-A) a Susana Díaz. En esta ocasión, ha sido el propio presidente de los socialistas andaluces, Manuel Pezzi, el que ha asegurado a través de un comunicado que Susana Díaz «será recordada siempre porque con ella y por ella, perdimos el gobierno de la Junta de Andalucía, tras 37 años de gobierno desde 1982 con el gran Rafael Escuredo». Además, Pezzi considera que decir que Susana Díaz perdió las primarias por José Luis Ábalos es «una triquiñuela» y que la ex secretaria general del PSOE-A «debió dimitir al día siguiente, tras perder el gobierno de la Junta».

A continuación, el comunicado íntegro de Pezzi en sus redes sociales, donde, una vez más, ha eliminado la posibilidad de que se hagan comentarios:

Se acerca el aniversario de un día negro en mi vida política, el 2 de diciembre de 2018, que vendrá a coincidir con el final del próximo Congreso Federal en Sevilla, en el que iré como delegado por Granada. Ese 2/12/2018 hubo elecciones autonómicas en Andalucía, que se convirtió en un día aciago en el recuerdo de toda la militancia socialista. El PSOE de Andalucía

con Susana Díaz a la cabeza, fue el partido más votado (33 diputados), aunque perdimos 400.000 votos y 14 diputados, lo que permitió que la unión de la derecha e ultraderecha del PP, Ciudadanos y Vox, con 59 diputados se hicieran con el gobierno de la Junta con Juanma Moreno de presidente. Fue una hecatombe, tras 37 años los socialistas perdíamos el gobierno de Andalucía y la falta de reacción inmediata, no hubo nuevo Congreso Regional hasta noviembre de 2021, consolidó un gobierno del PP que consiguió en las siguientes elecciones mayoría absoluta. Olvidar la realidad no es buen criterio para poder cambiarla. Yo favorecí la sustitución de Susana Díaz que debió dimitir al día siguiente, tras perder el gobierno de la Junta. Buscar ahora, ayudando al ruido de la derecha, en Antena 3, historias soñadas y excusas, no ayuda. Susana Díaz será recordada siempre porque con ella y por ella, perdimos el gobierno de la Junta de Andalucía, tras 37 años de gobierno desde 1982 con el gran Rafael Escuredo. Citar ahora a Ábalos es una triquiñuela, a todas luces impropia de una senadora socialista tan destacada. Estoy convencido que este 1 de diciembre de 2024 en la clausura de nuestro Congreso Federal en Sevilla, saldrá un partido reforzado y unido en torno a Pedro Sánchez, aunque un pequeño grupo que añora el pasado que ellos protagonizaron quiera evitarlo. La militancia tiene la palabra.