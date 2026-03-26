Precio de la gasolina hoy 26 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Mirar el precio de la gasolina antes de repostar ya forma parte del día a día. No es raro que, antes de parar en una gasolinera, muchos conductores revisen cuánto cuesta en varias estaciones cercanas. Para eso, una de las herramientas más utilizadas ahora mismo es el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que permite ver los precios actualizados prácticamente al momento. Funciona de forma bastante directa: eliges el combustible, buscas tu zona y aparecen las gasolineras con sus precios. Y ahí es donde se notan las diferencias, porque en cuestión de pocos kilómetros el litro puede variar más de lo que parece y por ello podemos usarlo para saber cuáles son los precios de la gasolina para este 26 de marzo en el caso de Andalucía.

Todo esto llega, además, en plena antesala de la Semana Santa, que este año comienza el 29 de marzo. Son días de muchos desplazamientos, viajes por carretera y salidas improvisadas, y eso se traduce en un aumento claro de la demanda. No es casualidad que muchos conductores estén ya pendientes de los precios o incluso adelantando repostajes para evitar posibles subidas justo antes de las vacaciones. El contexto actual no ayuda a la estabilidad. El mercado de carburantes vive semanas de fuertes cambios, marcadas por la subida del petróleo a nivel internacional y por las medidas adoptadas por el Gobierno para contener los precios. La rebaja del IVA al 10% y otros ajustes fiscales han empezado a notarse, aunque con matices, dado que el conflicto con la Guerra de Irán sigue marcando el ritmo del precio de los carburantes. Con este escenario, comparar precios sigue siendo la forma más directa de ahorrar así que veamos ahora dónde es más barato repostar si vives en algunas de las principales ciudades de Andalucía.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Según señala el Ministerio de Transición Ecológica estas son las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar a primera hora de hoy:

Gasolina 95

Coniyde Dos Hermanas – Carretera Isla Menor s/n (Dos Hermanas) – 1.39 €/l

– Carretera Isla Menor s/n (Dos Hermanas) – 1.39 €/l Gasolinera Utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.459 €/l

– Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.459 €/l Plenergy – Avenida de Jerez, 27 (Sevilla) – 1.459 €/l

– Avenida de Jerez, 27 (Sevilla) – 1.459 €/l Petroprix – Avenida Jerez, 43 (Sevilla) – 1.459 €/l

– Avenida Jerez, 43 (Sevilla) – 1.459 €/l La Juliana – Carretera A-474 km 19 (Benacazón) – 1.469 €/l

– Carretera A-474 km 19 (Benacazón) – 1.469 €/l Plenergy – Calle Almazara, 2 (Utrera) – 1.469 €/l

– Calle Almazara, 2 (Utrera) – 1.469 €/l Petrouya – Carretera Utrera-Sevilla km 1 (Utrera) – 1.473 €/l

– Carretera Utrera-Sevilla km 1 (Utrera) – 1.473 €/l Tamoil – Carretera A-394 km 16 (Utrera) – 1.474 €/l

– Carretera A-394 km 16 (Utrera) – 1.474 €/l Alcampo – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.479 €/l

– Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.479 €/l Petroprix – Calle Lonja, 28 (Mairena del Aljarafe) – 1.479 €/l

Gasolina 98

Shell – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.599 €/l

– Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.599 €/l Alcampo – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.604 €/l

– Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.604 €/l Enerplus – Carretera A-392 km 19,9 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l

– Carretera A-392 km 19,9 (Mairena del Alcor) – 1.635 €/l Shell – Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10 (San José de la Rinconada) – 1.639 €/l

– Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10 (San José de la Rinconada) – 1.639 €/l Cepsa – Calle Gramil s/n (Sevilla) – 1.644 €/l

– Calle Gramil s/n (Sevilla) – 1.644 €/l Cepsa – Calle Escarpia, 1 (Sevilla) – 1.644 €/l

– Calle Escarpia, 1 (Sevilla) – 1.644 €/l Cepsa – Calle Blas Infante, 43 (Las Cabezas de San Juan) – 1.649 €/l

– Calle Blas Infante, 43 (Las Cabezas de San Juan) – 1.649 €/l Shell – Autovía Sevilla-Coria km 6 (Gelves) – 1.649 €/l

– Autovía Sevilla-Coria km 6 (Gelves) – 1.649 €/l Shell – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.654 €/l

– Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n (Sevilla) – 1.654 €/l Moeve – Polígono Industrial La Negrilla, Perito 6 (Sevilla) – 1.658 €/l

Diésel

Alcampo – Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.554 €/l

– Ronda del Tamarguillo s/n (Sevilla) – 1.554 €/l Moeve – Arroceros B.G. – Finca El Reboso s/n (La Puebla del Río) – 1.59 €/l

– Finca El Reboso s/n (La Puebla del Río) – 1.59 €/l Hijos de Oliva – Calle Uno, 16 (Alcalá de Guadaíra) – 1.637 €/l

– Calle Uno, 16 (Alcalá de Guadaíra) – 1.637 €/l Gasolinera Utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.644 €/l

– Avenida San Juan Bosco, 108 (Utrera) – 1.644 €/l APJ – Calle Cojinete s/n (Sevilla) – 1.658 €/l

– Calle Cojinete s/n (Sevilla) – 1.658 €/l Red Car Oil – Calle Jovellanos, 10 (Los Rosales) – 1.669 €/l

– Calle Jovellanos, 10 (Los Rosales) – 1.669 €/l Plenergy – Ronda de los Tejares, 249 (El Acebuchal) – 1.669 €/l

– Ronda de los Tejares, 249 (El Acebuchal) – 1.669 €/l Redcaroil – Calle Cavadores, 2 (Umbrete) – 1.672 €/l

– Calle Cavadores, 2 (Umbrete) – 1.672 €/l Galp – Polígono P.I.B.O., parcelas 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.674 €/l

– Polígono P.I.B.O., parcelas 295-296 (Bollullos de la Mitación) – 1.674 €/l Galp – Carretera Bollullos-Umbrete km 2,5 (Bollullos de la Mitación) – 1.674 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Si vives en Málaga, estas son las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar a primera hora de hoy:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.463 €/l

– Avenida Juan XXIII s/n (Cuevas de San Marcos) – 1.463 €/l Coloso – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.485 €/l

– Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 (Torremolinos) – 1.485 €/l Madeseb-Benamaina – Avenida Tivoli, 19 (Arroyo de la Miel) – 1.488 €/l

– Avenida Tivoli, 19 (Arroyo de la Miel) – 1.488 €/l Easygas – A-7 km 264,5 (Cajiz) – 1.489 €/l

– A-7 km 264,5 (Cajiz) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.489 €/l

– Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.489 €/l Gueroil – A-7 km 264,5 (Cajiz) – 1.489 €/l

– A-7 km 264,5 (Cajiz) – 1.489 €/l Ballenoil – Camino Higuera, 28 (Vélez-Málaga) – 1.489 €/l

– Camino Higuera, 28 (Vélez-Málaga) – 1.489 €/l Ballenoil – Calle Santo Tomás, La Leala (Arroyo de la Miel) – 1.489 €/l

– Calle Santo Tomás, La Leala (Arroyo de la Miel) – 1.489 €/l Petroprix – Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.489 €/l

– Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.489 €/l Petroprix – Calle Bahía Blanca, 31 (Málaga) – 1.489 €/l

Gasolina 98

Es Coloso Churriana – Carretera Coín-Málaga km 89 (Málaga) – 1.595 €/l

– Carretera Coín-Málaga km 89 (Málaga) – 1.595 €/l Coloso – Carretera de Coín km 54 (Málaga) – 1.595 €/l

– Carretera de Coín km 54 (Málaga) – 1.595 €/l M3 Petróleos – Avenida Antonio Machado, 110 (Benalmádena) – 1.599 €/l

– Avenida Antonio Machado, 110 (Benalmádena) – 1.599 €/l Galp – CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.649 €/l

– CN-340 km 173 (Nueva Andalucía) – 1.649 €/l Galp – Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l

– Calle Herman Hesse, 5 (Málaga) – 1.649 €/l Sin rótulo – Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.653 €/l

– Calle Aluminio s/n (Marbella) – 1.653 €/l Repsol – Avenida Carlota Alexandre, 9 (Torremolinos) – 1.658 €/l

– Avenida Carlota Alexandre, 9 (Torremolinos) – 1.658 €/l Carburantes Clavero – Calle Doctor Laureano Casquero s/n (Vélez-Málaga) – 1.659 €/l

– Calle Doctor Laureano Casquero s/n (Vélez-Málaga) – 1.659 €/l Los Remedios – Avenida Vivar Téllez, 26 (Vélez-Málaga) – 1.659 €/l

– Avenida Vivar Téllez, 26 (Vélez-Málaga) – 1.659 €/l Shell – Avenida Velázquez s/n (Málaga) – 1.659 €/l

Diésel

Madeseb-Benamaina – Avenida Tivoli, 19 (Arroyo de la Miel) – 1.678 €/l

– Avenida Tivoli, 19 (Arroyo de la Miel) – 1.678 €/l Ballenoil – Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.679 €/l

– Avenida Velázquez, 113 (Málaga) – 1.679 €/l Ballenoil – Camino Higuera, 28 (Vélez-Málaga) – 1.679 €/l

– Camino Higuera, 28 (Vélez-Málaga) – 1.679 €/l Ballenoil – Calle Santo Tomás, La Leala (Arroyo de la Miel) – 1.679 €/l

– Calle Santo Tomás, La Leala (Arroyo de la Miel) – 1.679 €/l Petroprix – Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.679 €/l

– Calle Licurgo, 2 (Málaga) – 1.679 €/l Petroprix – Calle Bahía Blanca, 31 (Málaga) – 1.679 €/l

– Calle Bahía Blanca, 31 (Málaga) – 1.679 €/l Petroprix Coín – Avenida Reina Sofía, 43 (Coín) – 1.679 €/l

– Avenida Reina Sofía, 43 (Coín) – 1.679 €/l Petroprix – Residencia La Vega, 1 (Antequera) – 1.679 €/l

– Residencia La Vega, 1 (Antequera) – 1.679 €/l Ballenoil – Avenida Reina Sofía s/n (Coín) – 1.679 €/l

– Avenida Reina Sofía s/n (Coín) – 1.679 €/l Petroprix Mijas – Camino Viejo de Coín, 43 (Las Lagunas) – 1.679 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Con los datos que tiene el Ministerio de Transición Ecológica estas son las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar a primera hora de hoy:

Gasolina 95

Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.416 €/l

– Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.416 €/l GM Oil – Calle El Palmar, 11 (El Puerto de Santa María) – 1.429 €/l

– Calle El Palmar, 11 (El Puerto de Santa María) – 1.429 €/l Meroil – A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.438 €/l

– A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.438 €/l Ballenoil – Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.489 €/l

– Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Sanlúcar s/n (Jerez de la Frontera) – 1.489 €/l

– Avenida Sanlúcar s/n (Jerez de la Frontera) – 1.489 €/l Ballenoil – Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.489 €/l

– Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.489 €/l Ballenoil – N-IV km 680 (San Fernando) – 1.489 €/l

– N-IV km 680 (San Fernando) – 1.489 €/l Ballenoil – Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.489 €/l

– Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.489 €/l Plenergy – Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.489 €/l

– Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.489 €/l Ballenoil – N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.489 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.551 €/l

– Calle Ronda Aurora Boreal, 3 (Jerez de la Frontera) – 1.551 €/l Es Coloso – Carretera comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.595 €/l

– Carretera comarcal 233 km 5,8 (La Línea de la Concepción) – 1.595 €/l Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.609 €/l

– Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.609 €/l Moeve – A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.611 €/l

– A-480 km 24,1 (Chipiona) – 1.611 €/l Shell – A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.619 €/l

– A-480 km 25,8 (Jerez de la Frontera) – 1.619 €/l Easyfuel – Camino del Lobo 1 (Chiclana de la Frontera) – 1.629 €/l

– Camino del Lobo 1 (Chiclana de la Frontera) – 1.629 €/l Repsol – A-2001 km 5 (El Puerto de Santa María) – 1.631 €/l

– A-2001 km 5 (El Puerto de Santa María) – 1.631 €/l Carrefour – Carretera Madrid-Cádiz km 653 (El Puerto de Santa María) – 1.639 €/l

– Carretera Madrid-Cádiz km 653 (El Puerto de Santa María) – 1.639 €/l Cepsa – N-340 km 134 (San Enrique) – 1.641 €/l

– N-340 km 134 (San Enrique) – 1.641 €/l Shell – Carretera El Calvario s/n (Jerez de la Frontera) – 1.644 €/l

Diésel

Meroil – A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.658 €/l

– A-375 km 38,5 (Puerto Serrano) – 1.658 €/l Ballenoil – Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.679 €/l

– Avenida Europa s/n (Jerez de la Frontera) – 1.679 €/l Ballenoil – Avenida Sanlúcar s/n (Jerez de la Frontera) – 1.679 €/l

– Avenida Sanlúcar s/n (Jerez de la Frontera) – 1.679 €/l Ballenoil – Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.679 €/l

– Calle Ferrocarril, 34 (San Fernando) – 1.679 €/l Ballenoil – N-IV km 680 (San Fernando) – 1.679 €/l

– N-IV km 680 (San Fernando) – 1.679 €/l Ballenoil – Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.679 €/l

– Alameda Solano, 18 (Chiclana de la Frontera) – 1.679 €/l Plenergy – Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.679 €/l

– Avenida de los Descubrimientos, 35 (Chiclana de la Frontera) – 1.679 €/l Ballenoil – N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.679 €/l

– N-IV km 653,2 (El Puerto de Santa María) – 1.679 €/l Ballenoil – Avenida Fernando Portillo s/n (Jerez de la Frontera) – 1.679 €/l

– Avenida Fernando Portillo s/n (Jerez de la Frontera) – 1.679 €/l Shell – Avenida Ronda Norte, 2 (La Línea de la Concepción) – 1.679 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar a primera hora de hoy en Córdoba:

Gasolina 95

F. del Moral – Avenida Blas Infante s/n (Rute) – 1.469 €/l

– Avenida Blas Infante s/n (Rute) – 1.469 €/l Enerplus – Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.479 €/l

– Avenida de la Guardia Civil, 9 (Lucena) – 1.479 €/l Enerplus – Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.479 €/l

– Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.479 €/l Secsa – Polígono El Antolín s/n (Peñarroya-Pueblonuevo) – 1.479 €/l

– Polígono El Antolín s/n (Peñarroya-Pueblonuevo) – 1.479 €/l Mirasierra – Carretera Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.489 €/l

– Carretera Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.489 €/l

– Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.489 €/l

– Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.489 €/l Ballenoil – Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.489 €/l

– Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.489 €/l Ballenoil – Calle Ejido del Valle s/n (Lucena) – 1.489 €/l

– Calle Ejido del Valle s/n (Lucena) – 1.489 €/l Ballenoil – Avenida Campo de la Verdad s/n (Córdoba) – 1.489 €/l

Gasolina 98

Repsol – N-IV km 384,8 (Alcolea) – 1.589 €/l

– N-IV km 384,8 (Alcolea) – 1.589 €/l Mirasierra – Carretera Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l

– Carretera Rute a Encinas Reales km 0,2 (Rute) – 1.595 €/l Carrefour – A-305 km 60 (Baena) – 1.629 €/l

– A-305 km 60 (Baena) – 1.629 €/l Shell – Carretera CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.634 €/l

– Carretera CO-6411 km 0,3 (Pozoblanco) – 1.634 €/l Q8 – N-IV km 428 (El Arrecife) – 1.639 €/l

– N-IV km 428 (El Arrecife) – 1.639 €/l Avia – Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.639 €/l

– Calle Ancha s/n (Aguilar de la Frontera) – 1.639 €/l Shell – Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.639 €/l

– Carretera de Cabra, 31 (Lucena) – 1.639 €/l Agla – Calle Finlandia, 62 (Las Quemadas) – 1.639 €/l

– Calle Finlandia, 62 (Las Quemadas) – 1.639 €/l Q8 – Carretera a Trassierra km 0 (Córdoba) – 1.649 €/l

– Carretera a Trassierra km 0 (Córdoba) – 1.649 €/l Shell – Calle Regiones Devastadas, 37 (Espejo) – 1.649 €/l

Diésel

Riosol – Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.64 €/l

– Ronda Norte s/n (Castro del Río) – 1.64 €/l Enerplus – Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.679 €/l

– Avenida Lonjas s/n (Córdoba) – 1.679 €/l Ballenoil – Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.679 €/l

– Avenida Santa Ana, 83 (Palma del Río) – 1.679 €/l Ballenoil – Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.679 €/l

– Avenida Libia, 34 (Córdoba) – 1.679 €/l Ballenoil – Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.679 €/l

– Plaza de Colón s/n (Córdoba) – 1.679 €/l Ballenoil – Calle Ejido del Valle s/n (Lucena) – 1.679 €/l

– Calle Ejido del Valle s/n (Lucena) – 1.679 €/l Ballenoil – Avenida Campo de la Verdad s/n (Córdoba) – 1.679 €/l

– Avenida Campo de la Verdad s/n (Córdoba) – 1.679 €/l Minioil – Carretera Estepa-Guadix km 8,5 (Puente Genil) – 1.679 €/l

– Carretera Estepa-Guadix km 8,5 (Puente Genil) – 1.679 €/l Carrefour – Carretera La Rambla s/n (Puente Genil) – 1.679 €/l

– Carretera La Rambla s/n (Puente Genil) – 1.679 €/l Petroprix – Avenida Esteban de Cabrera, 8 (Córdoba) – 1.679 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Las gasolineras donde es más barato repostar este viernes si vives en Granada:

Gasolina 95

Alcampo Motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.439 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.439 €/l GM Oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.459 €/l

– Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.459 €/l BP – A-403 km 129 (Benalúa de las Villas) – 1.469 €/l

– A-403 km 129 (Benalúa de las Villas) – 1.469 €/l Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.479 €/l

– Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.479 €/l Easygas – Camino de Ronda, 199 (Granada) – 1.48 €/l

– Camino de Ronda, 199 (Granada) – 1.48 €/l Alcampo – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.489 €/l

– C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.489 €/l Minioil – Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.489 €/l

– Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.489 €/l Ballenoil – Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.489 €/l

– Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.489 €/l Plenergy – Avenida de Andalucía s/n (Granada) – 1.489 €/l

– Avenida de Andalucía s/n (Granada) – 1.489 €/l Plenergy – Carretera GR-3304 s/n (Purchil) – 1.489 €/l

Gasolina 98

Alcampo Motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.579 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.579 €/l Alcampo – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l

– C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.599 €/l A. Aguaza – N-342 km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l

– N-342 km 156 (Cúllar) – 1.609 €/l E.S. Ogicañas – Calle Granada, 56 (Ogíjares) – 1.635 €/l

– Calle Granada, 56 (Ogíjares) – 1.635 €/l Castril – Avenida Portillo s/n (Castril) – 1.638 €/l

– Avenida Portillo s/n (Castril) – 1.638 €/l Cepsa – Polígono Almanjáyar (Granada) – 1.639 €/l

– Polígono Almanjáyar (Granada) – 1.639 €/l ASC Carburantes – N-432 km 429 (Atarfe) – 1.649 €/l

– N-432 km 429 (Atarfe) – 1.649 €/l ASC Carburantes – N-432 km 429 (Atarfe) – 1.649 €/l

– N-432 km 429 (Atarfe) – 1.649 €/l ASC Carburantes – Carretera de Armilla km 7 (Armilla) – 1.649 €/l

– Carretera de Armilla km 7 (Armilla) – 1.649 €/l ASC Carburantes – Camino Bajo, 35 (Armilla) – 1.649 €/l

Diésel

Alcampo Motril – Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.589 €/l

– Avenida Salobreña s/n (Motril) – 1.589 €/l Petroprix – Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.599 €/l

– Carretera Almería-Motril km 107 (Motril) – 1.599 €/l GM Oil – Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.599 €/l

– Calle Santo Domingo, 23 (Motril) – 1.599 €/l Alcampo – C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.649 €/l

– C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 (Granada) – 1.649 €/l Minioil – Calle León, 36 (Ogíjares) – 1.669 €/l

– Calle León, 36 (Ogíjares) – 1.669 €/l ASC Carburantes – Avenida Madrid, 169 (Ogíjares) – 1.669 €/l

– Avenida Madrid, 169 (Ogíjares) – 1.669 €/l Minioil – Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.679 €/l

– Avenida Andalucía s/n (Cúllar Vega) – 1.679 €/l Ballenoil – Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.679 €/l

– Camino de Ronda, 117 (Granada) – 1.679 €/l Plenergy – Avenida de Andalucía s/n (Granada) – 1.679 €/l

– Avenida de Andalucía s/n (Granada) – 1.679 €/l Plenergy – Carretera GR-3304 s/n (Purchil) – 1.679 €/l

Así funciona el mapa de Geoportal para encontrar la gasolinera más barata

El Geoportal de gasolineras es una herramienta pública del Ministerio para la Transición Ecológica que se ha convertido en una referencia para los conductores. No es una app ni un comparador privado: es una web oficial que recoge los precios reales que comunican las propias estaciones de servicio. Su principal ventaja es la actualización constante. Las gasolineras están obligadas a informar de cualquier cambio en sus precios, lo que permite ver en tiempo real cuánto cuesta la gasolina 95, 98 o el diésel en cualquier punto de Andalucía. Esto resulta especialmente útil en momentos como el actual, donde las cifras pueden variar en cuestión de horas.

El uso es bastante sencillo. Se accede al mapa, se elige el combustible y se introduce una ubicación o se activa la geolocalización. A partir de ahí, aparecen todas las estaciones cercanas con sus precios, pudiendo ordenarlas de la más barata a la más cara. También se pueden aplicar filtros por provincia, municipio o incluso planificar rutas. En esta imagen por ejemplo puedes ver el mapa actual en Cádiz para el Diésel.

Además, no solo muestra precios. El Geoportal también permite saber si una estación es autoservicio, si tiene tienda, túnel de lavado o si ofrece combustibles alternativos. Incluso es una buena forma de localizar gasolineras low cost, muchas veces situadas en polígonos y menos visibles desde las grandes carreteras.