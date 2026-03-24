El dueño de las más de 80 gasolineras MLC, el empresario José Luis Martín López, que hace una semana intervino en varios programas de televisión criticando a las energéticas y petroleras, no ha aplicado la rebaja a la gasolina y diésel que obliga la ley desde el pasado viernes tras la aprobación del paquete de medidas anticrisis por la guerra de Irán.

Lejos de rebajar el IVA del 21% al 10% como dicta la norma y, en consecuencia, bajar el precio de la gasolina en 30 céntimos y el diésel en 23 céntimos por litro, el CEO de la distribuidora sólo ha abaratado 16,6 céntimos la gasolina y 17,9 céntimos el diésel. Se trata de una rebaja insuficiente y, sobre todo, ilegal.

Según los datos analizados por OKDIARIO, el histórico de precios de al menos once de sus estaciones de servicio refleja que la mayor rebaja que ha implementado Martín López en la gasolina 95 es de 21 céntimos, en este caso en su gasolinera de Burutain (Navarra).

En dicha estación, el viernes 20 de marzo el litro de gasolina costaba 1,899 euros. Este mismo lunes, tres días después de la aprobación de la rebaja del IVA, su precio marcaba los 1,819 euros.

Por su parte, lo máximo que han rebajado el precio del diésel las estaciones MLC ha sido 22 céntimos en su gasolinera de Elgoibar. En dicha estación ha pasado de marcar 2,049 euros por litro el viernes a 1,829 euros este lunes.

Sin embargo, estas son las excepciones. En la mayoría de las estaciones de esta marca, la gasolina no ha bajado más de 16 o 17 céntimos por litro y el diésel, entre 18 y 19 céntimos. De hecho, en algunos casos, como el de la gasolinera MLC de Fuengirola (Málaga), ambos carburantes han sido rebajados tan sólo 8 céntimos. Una cifra muy lejana a los 30 y 23 céntimos que exige ahora la ley.

Un crítico viral del sector energético

Llama la atención que sea José Luis Martín López el que esté incumpliendo las medidas acordadas, puesto que hace tan solo unos días recorrió las televisiones criticando enérgicamente el precio que estaban alcanzando los combustibles.

Sin ir más lejos, el pasado 13 de marzo el CEO de las gasolineras MLC alertaba desde el programa Espejo Público de que en las estaciones de servicio los precios ya estaban «a 2,10 y 2,30 más o menos».

Además, comentó que si seguimos en la trayectoria que estamos, poniendo el foco en «la especulación de las grandes petroleras», calculaba que en cuestión de 10 días la gasolina estaría «perfectamente a 3 euros».

Su comentario se hizo viral en redes sociales y generó miles de reacciones en redes sociales: «No puede ponerse a 4 euros, se para el país» o «Portugal me queda a una hora y media. Ir, buscar gasoil una vez al mes con un par de garrafas y listo» son algunas de las respuestas a la afirmación que hizo el empresario públicamente.

José Luis Martín, fundador, presidente y director ejecutivo de MLC-Energía, dejó su puesto en la Junta de Andalucía en 2011 y compró dos surtidores (uno de diésel y otro de gasolina) por 70.000 euros, a los que sumó otros 70.000 en concepto de aval bancario para Repsol.

A lo largo de estos quince años, Martín ha convertido la compañía en una firma multienergética que en 2024 registró una facturación de 800 millones de euros y unos beneficios cercanos a los 40 millones de euros.