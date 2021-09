Virgina Pérez, Presidenta del PP de Sevilla, y Cristina Peláez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, han sido las dos únicas representantes de partidos políticos presentes en la manifestación que este lunes llevaba a cabo la hostelería para protestar contra la falta de ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez, así como contra el tarifazo eléctrico, que ha abocado a muchos negocios al cierre. Sin embargo, tanto desde el PP como desde Vox hacen extensibles las críticas al consistorio sevillano que lidera Juan Espadas, a quien acusan de ponerse de perfil ante un drama como el que está atravesando el sector hostelero.

La presidenta del PP considera que «desde el Ayuntamiento podrían hacer muchísimo más», toda vez que, recuerda, «se están dando subvenciones a otro tipo de negocios y están dando de lado absolutamente a la hostelería, cuando son realmente los que más lo necesitan en estos momentos».

Virginia Pérez (PP): «Juan Espadas se ha olvidado de Sevilla»

Bajo su punto de vista, «Juan Espadas ha decidido ponerse de perfil» y «dedicarse a saber lo que pasa en Jaén o en Granada», toda vez que, recuerden, el alcalde de Sevilla es el líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A) desde que derrocara a Susana Díaz en las pasadas Primarias del mes de junio, un hecho que para Virginia Pérez ha propiciado que Espadas «se haya olvidado de Sevilla». En definitiva, como suelen decir desde el PP de Sevilla: «Juan Espadas no está».

Cristina Peláez, portavoz de Vox, también ataca al alcalde socialista de la capital hispalense: «Al gobierno de Juan Espadas se le llena la boca con muy buenas palabras y, sin embargo, a la hostelería a la que podría dar subvenciones o hacer rebajas de tasas, vemos cómo les están quitando todos los permisos que les estaban dando con la pandemia».

Cristina Peláez (Vox): «A Espadas se le llena la boca con la hostelería y luego les quita todo»

Gobierno de Sánchez

Virginia Pérez (PP) recuerda que, dado el hachazo eléctrico «estamos viendo cómo aparece esa pobreza energética en ancianos que tienen que decir entre calentarse el café, pagar la luz, poner el aire acondicionado o irse a un centro comercial para no pasar calor». «Estamos viendo cómo muchas familias que viven de la hostelería ven inasumibles las facturas a final de mes y estamos apoyándolos igual que hemos apoyado otras causas justas», argumenta Pérez sobre el por qué de su apoyo al sector.

«No hay nadie de la izquierda en esta manifestación porque imagino que tienen dinero suficiente para pagar la luz. Tiene que ser eso, si no no tiene ningún tipo de sentido. Es mucha demagogia la que hace la izquierda», concluye Virginia Pérez.

Virginia Pérez: «Supongo que en la izquierda tienen dinero suficiente para pagar la luz y por eso no han venido»

Peláez (Vox), por su parte, considera «un auténtico atraco lo que se está haciendo el Gobierno con la factura de la luz» y recuerda que «el sector hostelero es precisamente el que más lo sufre».

«Cuando doblan la factura de la luz muchos van a tener que cerrar. Nos parece indignante que el Gobierno de Pedro Sánchez no haga nada. Se le llena la boca con buenas palabras y es a las personas de a pie que necesitan ser ayudadas a las que menos ayuda», concluye la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla.