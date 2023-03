El PP lamenta que «la red clientelar socialista siga manchando la imagen de Andalucía»

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha lamentado este domingo que «la red clientelar tejida por el socialismo durante décadas siga hoy manchando la imagen de Andalucía y de Málaga», en relación con «las publicaciones que señalan que la anterior Junta de Andalucía regó con dinero público la empresa del marido de María Gámez».

De este modo, Carmona ha instado al secretario general del PSOE malagueño «a pronunciarse y denunciar si hubo un uso fraudulento de fondos públicos en beneficio del marido de la que por entonces era candidata socialista a la Alcaldía de la capital».

«Este ‘modus operandi’ nos devuelve a esa etapa oscura del socialismo que afortunadamente hemos dejado atrás, la del amiguismo y el cortijismo, pero nos preocupa la tibieza del PSOE para censurar estos hechos concretos», ha manifestado en un comunicado.

Al respecto, ha subrayado que «Gámez es actualmente la directora de la Guardia Civil, por lo que esa ejemplaridad a la hora de denunciar la corrupción que predican los socialistas debería brillar en este caso, pero lo hace por su ausencia», ha insistido.

Por ello, ha pedido a Pérez «contundencia no sólo para posicionarse en los casos mediáticos, como ‘Mediador’», advirtiendo de que «ser familiar de un cargo socialista no puede ser garantía para recibir ayudas públicas; ese carné socialista era el que lastraba la imagen y el avance de Andalucía, porque primaba el interés particular y no el general de los andaluces», ha concluido.