Cómo se escribe halo o alo

Podemos encontrar dentro de nuestra lengua española muchas palabras que se pronuncian igual cuando las decimos, pero que al escribirlas nos producen dudas, cómo hacerlo de forma correcta.

En el caso de las palabras “halo” y “alo” la diferencia que se nos presenta es que una se escribe con “h” y la otra no. Y aunque esta letra no se pronuncia, únicamente cuando la antecede la letra “c”, el escribirla o no, puede significar una falta de ortografía.

Debido a que una palabra mal escrita puede cambiar el significado de un texto, es importante asegurarnos una escritura correcta, sin faltas ortográficas. Estas dudas en muchos casos se pueden aclarar, conociendo el significado de las palabras, recordando la regla ortográfica correspondiente y dedicándole un tiempo a la lectura en forma habitual.

Por esta razón presta atención al análisis conceptual, a la normativa ortográfica, a los ejemplos y verás que el proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas. De esta forma se podrá resolver esta pregunta, ya que solo uno de estos términos está correctamente escrito.

Se debe escribir halo

Escribir “alo” sin “h” es incorrecto, no está aprobado por la Real Academia Española, contiene un error ortográfico, por lo cual debe evitarse su uso. Pasaremos a conocer las distintas acepciones de este sustantivo, que nos ayudará a mejor nuestra escritura.

Distintos significados de “halo”

De acuerdo al Diccionario de la RAE estas son las distintas acepciones de este término:

Meteoro luminoso consistente en un cerco de colores pálidos que suele aparecer alrededor de los discos del Sol y de la Luna. Ej.: La Luna tiene halo esta noche.

Círculo de luz difusa que rodea un cuerpo luminoso. Ej.: El halo de luz se vio en el cielo al caer el meteorito.

Círculo luminoso que suele representarse rodeando la cabeza de los santos. Ej.: Los santos tienen un halo detrás de la cabeza en las pinturas.

Brillo que da la fama o el prestigio, o que caracteriza a algunas cosas. Ej. Un halo de misterio envolvía la leyenda de la mansión.

Ejemplos según significado

Para poder escribir siempre correctamente este sustantivo debemos tener muy en cuenta sus definiciones, solo de esta manera conseguiremos evitar el error. Toma nota de las definiciones de este sustantivo y analiza bien cada ejemplo, podrás recordar más fácilmente cómo se escribe correctamente con estos pasos.

Meteoro luminoso consistente en un cerco de colores pálidos que suele aparecer alrededor de los discos del Sol y de la Luna. Hay un halo en el cielo que me parece precioso, si miras la luna lo verás perfectamente, me encantan estos espectáculos de la naturaleza.

Círculo de luz difusa en torno de un cuerpo luminoso. El meteorito cayó a la tierra con un halo de luz a su alrededor se desintegró al chocar contra la atmosfera.

Aureola, círculo en la cabeza de las imágenes sagradas. En esta pintura se ve perfectamente el halo, es un detalle que prueba su autenticidad.

Brillo que da la fama o el prestigio. Un halo de éxito ha acompañado desde siempre a su familia, son buenos empresarios.

Con estos ejemplos y definiciones descubriremos la mejor forma de emplear la palabra halo en una frase, sabiendo que se escribe siempre con ‘h’ y se usa en ocasiones muy concretas. Atrévete a mejorar tu ortografía con estos sencillos pasos.