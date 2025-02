La Policía detiene al violador de una turista en Sevilla en 2005 a sólo 5 meses de prescribir el delito

Faltaban cinco meses para que prescribiera el delito y saliera indemne de una violación cometida a una turista en Sevilla, pero un análisis biológico de ADN ha permitido su detención casi 20 años después. La agresión sexual tuvo lugar en julio de 2005, cerca de la Torre del Oro. La víctima, una joven canadiense de visita en la capital andaluza. El presunto autor, un hombre de Coria del Río (Sevilla) que ha seguido delinquiendo.

En España, el plazo de prescripción de los delitos depende de las penas que impliquen. Según recoge el artículo 131.1 del Código Penal, en el caso de los delitos graves (de 15 años de prisión en adelante) el plazo de prescripción es de 20 años. Ya ha ocurrido con algunas piezas del caso ERE, cuyos responsables se han ido de rositas. También con el incendio de la torre Windsor de Madrid, del que este jueves se cumplen dos décadas. Por eso El Sapo puede atribuirse los hechos sin consecuencias penales.

Desconocemos si el violador de Sevilla era consciente de que en julio de este año prescribía su presunto delito de agresión sexual, pero la Policía no descansa y el cotejo de ADN ha sido la clave para su identificación. Cabe recalcar que desde 2007, por ley, se pueden tomar muestras de ADN a todos los detenidos.

La joven turista se encontraba dando un paseo por las inmediaciones de la Torre del Oro, junto al Guadalquivir, haciendo tiempo para coger un vuelo destino a Suiza. Ya entrada la noche, se desarrollaron en cadena una serie de acontecimientos fatídicos: unos desconocidos le robaron la mochila del banco donde se había sentado y acto seguido apareció un hombre de mediana edad ofreciéndole su ayuda. Lejos de socorrerla, la condujo hasta unas escaleras y la violó.

En aquel momento la Policía inició una investigación y realizó una exhaustiva inspección ocular del escenario de los hechos, donde se recogieron vestigios biológicos del agresor, a lo que se sumó el testimonio y los detalles ofrecidos por la víctima.

Las muestras biológicas no coincidían con ninguna de las registradas en ese momento en las bases de datos de la Policía (todavía no se tomaban huellas a todos los detenidos), pero se guardó la información genética por si surgía un cruce más adelante. Y no ha sido hasta este mes de febrero, más de 7.000 días después, cuando tras un robo violento cometido en Coria del Río se tomó el ADN del supuesto autor y su perfil genético lo delató: era el hombre detrás de la violación de la Torre del Oro de 2005.

Un operativo policial permitió su localización y detención en Coria del Río, localidad a orillas del mismo Guadalquivir que fue testigo de aquellos hechos. El detenido, al que se le imputa un delito de agresión sexual y otro de lesiones, pasó a disposición de la autoridad judicial, pero ha quedado en libertad con cargos, según informa Diario de Sevilla.