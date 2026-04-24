Pocos lo saben, pero esta es la verdadera razón por la que el recinto de la Feria de Sevilla se llama ‘real’

La Feria de Abril se celebra esta semana y ya sea que estés disfrutando de ella, o la veas en las noticias o en redes sociales, seguro que habrás escuchado como siempre se menciona al ‘Real’, que no deja de ser el recinto en el que pasa todo. Se erige tras la famosa portada que se enciende la noche antes de que la feria comience, y contiene las más de 1.000 casetas que conforman todo el evento, pero ¿sabes por qué se llama así? ¿Cuál es la razón para que el ‘Real’ de la Feria de Sevilla se llame así? El motivo parece venir de un pasado lejano que a continuación te explicamos.

En realidad mucho se ha hablado sobre el origen del ‘Real’ de la Feria de Sevilla, e incluso hay opiniones para todos los gustos o distintas versiones, como por ejemplo que viene los reyes, que posiblemente tiene que ver con la reina Isabel II, que si era una moneda… pero lo cierto es que no parece que ninguna sea la acertada del todo a pesar de que puedan parecer del todo creíbles, pero en realidad el origen es otro y lo cierto es que no tiene nada que ver con lo que la mayoría imagina.

La verdadera razón por la que el recinto de la Feria de Sevilla se llama ‘real’

Lo primero que suele venir a la cabeza cuando uno escucha ‘real’ es algo relacionado con la monarquía y lo cierto es que tiene sentido, porque ciertamente la palabra suena a eso. Sin embargo, nada tiene que ver y tampoco con la moneda. En este caso se dice que un ‘real’ era lo que cobraban los cocheros por llevar a la gente a la Feria y aunque es una de las teorías más repetidas, incluso aparece en guías, la verdad es que no es origen auténtico del porqué del nombre del recinto que acoge la Feria de Sevilla.

Si nos vamos va al diccionario, la cosa cambia bastante. La Real Academia Española recoge ‘real’ como el campamento de un ejército. Y no cualquier campamento, sino el lugar donde se instalaba el rey o el general. Es decir, ya no estamos hablando de dinero ni de títulos, sino de algo mucho más concreto: un sitio donde se monta todo de forma provisional.

Una palabra que viene de muy atrás

Pero nada de lo mencionado tiene que ver con el motivo por el que el ‘Real’ de la Feria de Sevilla se llama así. De hecho, la palabra no nace en castellano tal y como la conocemos, sino que viene del árabe hispánico «rahal», que hacía referencia a una pequeña aldea o asentamiento. Y aún antes, del árabe clásico «rahl», que significaba algo así como lugar de acampada. Es decir, que todo gira alrededor de la misma idea de instalarse en un sitio durante un tiempo, sin que sea algo permanente. Y no es casualidad si tenemos en cuenta que en Andalucía, y en concreto en Sevilla, ese término ya se utilizaba hace siglos.

Durante la reconquista, cuando Fernando III avanzaba hacia Sevilla, los ejércitos iban estableciendo campamentos en distintos puntos. Eran espacios abiertos donde se organizaban, dormían, vivían, hasta que tocaba el momento de volver a ponerse en marcha. Es decir, que no eran ciudades, pero durante unos días funcionaban como tal con movimiento, actividad y mucha gente hasta que de repente se decidía mover ese real para llevarlo a otro sitio.

Con esto en mente podemos entender el porqué la Feria de Sevilla llama a su recinto el ‘Real’, ya que cada año hace lo mismo que en esos campamentos. Todo se monta prácticamente desde cero y en cuestión de semanas, y luego, cuando arranca la Feria, durante varios días se convierte en una ciudad en toda regla. Con sus normas, sus horarios, su ritmo propio. Y luego, casi sin darte cuenta, se desmonta todo y vuelve a quedarse vacío. Podemos decir entonces sin riesgo a equivocarnos, que el ‘Real’ es básicamente, un lugar donde se instala algo de forma temporal. Y eso es exactamente la Feria.

Las teorías que siguen dando vueltas

Aun así, las otras explicaciones siguen ahí. La del real como moneda sigue escuchándose muchísimo. También la de Isabel II, que autorizó la Feria en 1847 y a la que algunos atribuyen el nombre. Son historias que han ido pasando de generación en generación, que suenan bien y que resultan creíbles, pero cuando se comparan con el origen lingüístico, se quedan un poco cojas.

Porque al final, el ‘real’ no es más que n lugar que se levanta para unos días y luego desaparece. Igual que pasaba hace siglos con los campamentos. Igual que pasa ahora con la Feria. Y aunque pocos lo sepan, una vez lo conoces y lo comprendes, le encuentras todo el sentido.