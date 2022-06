El presidente del Partido Popular tiene un plan para desinflar a Vox de cara a las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio. Alberto Núñez Feijóo no alude en sus intervenciones públicas directamente a Vox, no lo menciona, para no darle protagonismo. Pero en privado sí que lo hace y sí demuestra que le presta atención como si fuera su principal rival, en lugar del PSOE, en esta cita con las urnas. La apuesta del nuevo líder del PP pasa por apelar en esta campaña, recién iniciada, al voto útil hacia su formación y a la estabilidad.

Así lo deslizó el pasado miércoles en una conversación informal con periodistas en el 27 Congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Rotérdam (Países Bajos). Feijóo se refirió expresamente a la necesidad de que los suyos hagan valer en sus mítines el voto útil hacia el PP y sobre todo se detuvo en la cuestión de la estabilidad.

El presidente de los populares recordó así que estas elecciones anticipadas se realizan porque Vox -y ello tiene que explicarlo el PP en los mítines de campaña, incidió- retiró su apoyo al Gobierno de Juanma Moreno y rechazó los últimos Presupuestos autonómicos. Unas cuentas que no salieron adelante, porque no atendían a lo acordado por ambas formaciones, según los de Santiago Abascal, que denunciaron por ejemplo que se mantuvieran «los mismos chiringuitos ideológicos».

Además, en la misma conversación informa con la prensa en Róterdam, Feijóo avanzó su propósito de que la formación de un gobierno estable en Andalucía, de la mano del PP y en solitario, sea palanca de cambio a nivel nacional, es decir, que se convierta en un ejemplo a seguir frente al Gobierno cada vez más débil de Pedro Sánchez, al que sus socios le viene retirando su respaldo en las últimas semanas. De hecho, el PP de Feijóo ha evitado que los separatistas dieran sendos revolcones al Gobierno en mayo respecto a dos votaciones de la ley de Seguridad Nacional y la Ley Audiovisual.

Bloqueo

De lo que no habló Feijóo es si Juanma Moreno, llegado el caso, pedirá la abstención del PSOE para poder gobernar en solitario, sin tener que pactar con Vox. No obstante, el líder del PP ya se inclinó por ello en las elecciones autonómicas de Castilla y León. En aquella ocasión, y en su primera rueda de prensa en Génova, todavía como aspirante a la Presidencia del PP, lanzó un mensaje claro al PSOE y le pidió «no bloquear» la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. «Si el PSOE persiste en bloquear se abre un escenario que nadie puede interpretar mejor que el presidente Mañueco», declaró Feijóo.

Finalmente, el PP terminó aquí pactando con Vox. Y en dicha campaña el pasado febrero, Feijóo también centró su estrategia en el voto útil: «Si alguien quiere que gobierne el PP, la única solución es coger una papeleta del PP. Cualquier otra papeleta pone en riesgo el Gobierno del PP en Castilla y León», manifestó entonces.