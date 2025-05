El padre de acogida del niño muerto en Linares pide «perdón y comprensión» a la familia biológica

El padre de acogida del niño de 23 meses que murió el pasado martes en Linares (Jaén) tras olvidárselo dentro del coche durante horas ha pedido «perdón y comprensión» a la familia biológica del menor por «este terrible accidente». El hombre ha destacado su «amor incondicional» al pequeño y asegura que ha sido «inmensamente feliz» bajo su tutela. También afirma que asumirá de «corazón» la decisión judicial.

El hombre, de 68 años, había realizado otros 13 acogimientos de menores desde 2017. Está acusado de un delito de homicidio imprudente y se encuentra en libertad a la espera de pasar a disposición judicial.

Este domingo, cinco días después de los hechos, la abogada de la familia de acogida ha remitido un comunicado en el que el padre ha trasladado su pesar por «haber defraudado las expectativas de tanta gente buena y profesional» que los ha «acompañado a lo largo de los últimos ocho años» en su «desempeño como acogedores».

«En el nombre de mi familia y el mío propio, nos gustaría, en primer lugar, destacar que lo único importante de todo esto es que se ha producido el fallecimiento de un menor que tenía dos familias que lo amaban profundamente. Desde el dolor de nuestra propia familia, no hay nadie que pueda comprender mejor que mi mujer y yo la enorme sensación de pérdida que experimentarán sus padres y familia biológica, que se encuentran en nuestro corazón y a quienes pedimos humilde y vehementemente su perdón y comprensión por este terrible accidente», arranca el comunicado.

«Sus familiares deben saber que, desde el primer día, Juanjo ha sido inmensamente feliz el tiempo que ha estado con nosotros. Se había ganado nuestro amor incondicional, que ha sido estimulado y compensado por los visibles y notables progresos en la superación de las carencias con las que llegó a nuestra casa», continúa el padre.

El hombre señala que ha recibido el «apoyo sin medida» de la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y del Servicio de Protección de Menores «a lo largo de estas trágicas jornadas», y también agradece «la generosa entrega» de la UTE de Servicio de Acompañamiento al Acogimiento Familiar y la Adopción, así como «la implicación y el apoyo» de la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras. Ninguna de estas instituciones «descuida en absoluto la vigilancia de la idoneidad de los acogedores y el estado de los menores a su cargo», ha remarcado.

«Los acogedores nos sometemos de buen grado a todo tipo de demostraciones de nuestra idoneidad, que se encuentra continuamente supervisada y monitorizada por personal especializado de la Junta o dependiente de ésta», añade .

Igualmente, ha mostrado su agradecimiento al Cuerpo Nacional de Policía, a los inspectores de la Policía Judicial de Linares y al personal de los juzgados «por el interés en este caso», y ha querido «poner de manifiesto su gran calidad humana, empatía e interés en el esclarecimiento de las circunstancias que rodean el desgraciado fallecimiento».

«Cuando afirmo que creo en la Justicia no quiero decir que creo que ésta va a fallar en mi favor, sino que aceptaré en mi corazón y haré mía cualquier decisión que emane de los órganos judiciales competentes», asume el investigado por la muerte del pequeño.

Tras trasladar su agradecimiento a las «miles de personas» que le han mostrado su apoyo, tanto conocidos como personal del centro de acogida, ha aprovechado para hacer una reflexión sobre la figura del acogimiento familiar: «Quiero hacer un llamamiento a aquellos que han visto algo hermoso en el acogimiento, tomándonos a mi mujer y a mí por referentes en algún momento para que se sumen a este maravilloso proyecto de vida, de entrega y sacrificio, pero de tanto amor, y sigan nuestros pasos».

El padre ha concluido su comunicado pidiendo a las familias que ya son acogedoras o que están en trámite de serlo, y que les han «mostrado su incertidumbre y sus miedos ante estos acontecimientos, que descarten cualquier pensamiento negativo y sigan adelante». «Sólo las familias de buen corazón pueden hacer actos tan generosos como éste, y ellas están preparadas para hacerlo», ha subrayado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Linares ha dejado en libertad al hombre sin adoptar ningún tipo de medida cautelar, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). No obstante, sigue investigado. La Policía Nacional debe esclarecer por qué esa mañana no llevó al niño a la guardería, como hacía siempre, sino que volvió a casa con él y se lo olvidó en el coche durante casi seis horas. Su abogada alegó un «lapsus temporal» y no un «despiste». El pequeño falleció a causa de una hipoxia (falta de oxígeno) por las altas temperaturas en el interior del vehículo.