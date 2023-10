Óscar Medina, alcalde de Torrox (Málaga), ha denunciado en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía las malas formas del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de trasladar inmigrantes ilegales a este pequeño municipio malagueño de apenas 22.000 habitantes. Y es que, según ha explicado, fue informado por la Cruz Roja y no por el Ejecutivo de que iban a llegar al pueblo hasta 250 inmigrantes ilegales, lo que ha generado una «alarma social» en Torrox, donde se alojarán en un hotel de lujo. Es una circunstancia muy similar a la de Almería, donde más de 300 inmigrantes se alojan ya en un hotel de cuatro estrellas.

«A mí me informa este lunes por la tarde el responsable de Cruz Roja en Málaga. Me dice que vienen a un hotel de Torrox 250 migrantes. Y no me podía imaginar que me enterara por Cruz Roja, porque estamos en un Estado de Derecho, el alcalde es la mayor autoridad del Estado en el municipio, y entiendo que es el Gobierno de España el que me tiene que informar», lamenta Óscar Medina.

«No son las formas de proceder en un Estado democrático y de derecho, sobre todo por parte de quienes tanto hablan del diálogo. Pero del diálogo con todos. Entonces, cuando hablamos de diálogo con gente que no respeta la Constitución, pues me parece muy triste que no lo tengan con un alcalde democrático», esgrime Óscar Medina, alcalde de Torrox, que desconoce si llegarán más inmigrantes de aquí a final de año.

Óscar Medina asegura que «este martes ya me ha llamado el subdelegado del Gobierno en Málaga, y vamos a reunirnos en el Ayuntamiento de Torrox con Guardia Civil y Policía Local, porque llegan 250 migrantes no documentados, sin identificación, que están ilegalmente en España y van a poder deambular libremente por el municipio. Es un poco paradigmático que un español tenga que registrarse con el DNI en cualquier hotel y ellos no. Y son 250 personas», continúa.

«El municipio de Torrox no es tan grande para absorber de golpe a 250 inmigrantes ilegales, que no hablan nuestro idioma. Es un reto que es nuevo para nosotros», afirma Óscar Medina, el alcalde del municipio malagueño, que subraya que «nos hemos puesto a disposición de Cruz Roja porque deseamos lo mejor a estas personas».

«Somos 22.000 habitantes, y ellos llegan a un pueblecito, con gente mayor que vive en casas pequeñas», explica Óscar Medina, que se pregunta: «¿Cómo le explicamos al ciudadano que él se tiene que registrar en el hotel y 250 personas sin identificar lo van a hacer sin registro alguno?».

Condiciones sanitarias

«No sabemos en qué condiciones sanitarias vienen. Hay una alarma social que se ha generado al conocer la noticia, porque Torrox va a ser el único municipio de Málaga que va a albergar a estos migrantes que el Gobierno está trayendo de Canarias», señala el alcalde, que a la pregunta de si está el municipio preparado responde: «Es un enigma. No lo sabemos».

«Cuando vinieron los refugiados ucranianos fue distinto, porque todos los pueblos pusimos de nuestra parte para acoger a gente que venía de una guerra en la que no habían entrado ello. Pero en este caso, sin previo aviso y por una decisión unilateral, el Gobierno decide traernos a 250 migrantes a un hotel que tendrán prácticamente para ellos. Y lo normal es que quieran salir. Pero no sé cómo va a ser la situación. Es una situación muy injusta, porque si somos solidarios, tenemos que ser solidarios todos», lamenta Medina.

Podría afectar al turismo

«Estarán en un hotel, pero van a tener libre circulación. Y son 250 personas inmigrantes sin documentación que estarán de forma ilegal y se van a poder mover libremente por Torrox y por los municipios vecinos», insiste Óscar Medina, que se muestra especialmente preocupado por si este hecho podría afectar al turismo del municipio: «Espero que no afecte al tema turístico, porque es un mercado que se mueve con factores muy complejos. Estamos creciendo turísticamente. Nos estamos convirtiendo en un destino de lujo, está llegando mucha gente del norte de Europa y de EEUU, que están buscando en Torrox una tranquilidad… Y espero que un municipio que está creciendo tanto turísticamente, con esta imagen que vamos a dar a España y al mundo de que tenemos migrantes de Canarias, que no perjudique».

«Yo lo que reprocho es la actitud del Gobierno de España. No entiendo por qué motivo decide que un tercio de las 1.000 personas que vendrán a Andalucía vengan a Torrox. Espero que no tengamos problemas de convivencia», señala Medina, que abre otro debate: «Hay otro debate que se está planteando. Y es que hay gente que, con lo que están subiendo los precios, lo pasan mal. Es otro debate. Pero una persona que tiene una pensión de 400 euros y no llega a fin de mes verá cómo una persona que llega de forma ilegal se hospede en un hotel de cuatro estrellas». «Esto va a cambiar el día a día de la población», concluye.