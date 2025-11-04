Una jueza del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido (Almería) ha dictado una orden internacional de detención contra un ciudadano marroquí de 53 años acusado de asesinar a puñaladas a Fátima F., una mujer de 35 años, el pasado 2 de octubre en plena calle Lavadero de La Mojonera (Almería). La Guardia Civil sospecha que el hombre huyó horas después del crimen a Marruecos en un ferry desde el puerto de Algeciras (Cádiz), donde se localizó su vehículo con restos biológicos y un cuchillo con sangre.

El hallazgo de ese coche en la zona de embarque de pasajeros del puerto gaditano ha terminado resultando clave para centrar la investigación. Y es que las cámaras de seguridad captaron al sospechoso en solitario en el recinto antes de su huida. Gracias a ello, los agentes del Equipo de Homicidios de la Guardia Civil confirmaron que el vehículo contenía objetos manchados con sangre compatibles con el perfil genético de la víctima. Todo apunta, de este modo, a que logró escapar de Almería a las pocas horas del asesinato.

El cuerpo de Fátima fue encontrado con cinco puñaladas, una de ellas mortal, que afectaron al hígado y al corazón, provocándole la muerte casi instantánea. Los servicios de emergencia recibieron más de una decena de llamadas sobre las 20:30 horas alertando de la presencia del cadáver en plena calle. Al llegar, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento. La autopsia descartó el robo como móvil del crimen, ya que junto al cuerpo se hallaron todas sus pertenencias.

La víctima

La víctima, también marroquí, había llegado recientemente desde Valladolid a La Mojonera en busca de trabajo en el sector agrícola. Se encontraba en España desde hacía entre dos y cuatro años y residía sola, aunque algunos testigos y las pruebas recabadas sugieren que pudo mantener una breve relación con el presunto agresor. Según el abogado de la acusación particular, Óscar Tripiana, «pudo existir algún tipo de convivencia corta entre ambos». Por ahora, no constan antecedentes en el sistema VioGén ni denuncias previas de violencia de género, aunque no se descarta que el caso acabe siendo considerado un crimen machista.

Durante la instrucción, uno de los hermanos del sospechoso declaró ante la jueza que desconocía el paradero de su hermano, aunque admitió la posibilidad de que hubiera huido el mismo día del asesinato. Según fuentes judiciales, el familiar expresó sentirse «atónito y lleno de vergüenza» por los hechos y aseguró su total disposición a colaborar con la justicia.