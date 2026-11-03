Nuevo revés judicial para el alcalde socialista de Mairena del Aljarafe: investigado por desobediencia a la Autoridad

El Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla ha abierto nuevas diligencias judiciales contra el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y los responsables del polideportivo municipal. Todo ello por un delito de desobediencia a la Autoridad, relacionado con el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla para reducir las molestias acústicas que sufren los vecinos de las viviendas próximas a las instalaciones deportivas.

En concreto, el órgano judicial ha iniciado las diligencias 2481/2026 y 2129/2026 y ha ordenado a la Guardia Civil investigar las nuevas denuncias presentadas por los perjudicados. Los denunciantes sostienen que los responsables municipales siguen sin ejecutar las medidas ordenadas por la justicia, pese a que fueron comunicadas formalmente a los ahora investigados.

El origen de este nuevo procedimiento se encuentra en el auto número 983/2025, dictado por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, que estableció una serie de medidas cautelares para minimizar el impacto del ruido generado por las instalaciones deportivas sobre las viviendas colindantes. Posteriormente, la titular del Juzgado de Instrucción número 20, que tramita la causa principal, trasladó estas obligaciones a los responsables afectados el 4 de diciembre de 2025.

La resolución judicial establecía una reducción del horario de utilización de las instalaciones que generan niveles de ruido superiores a los legalmente permitidos. En concreto, ordenaba que no pudieran utilizarse antes de las 10:00 horas ni después de las 21:00 horas, además de prohibir su uso durante la franja comprendida entre las 14:30 y las 16:30 horas.

Estas restricciones debían aplicarse, al menos, sobre las tres pistas más próximas a la que ya había sido clausurada, siempre que generasen niveles acústicos por encima de los límites legales. Los denunciantes identifican entre ellas las pistas de baloncesto y voleibol, así como la pista central en la que se practican fútbol y rugby. De hecho, aseguran que los niveles de ruido de estas instalaciones han quedado constatados por una empresa contratada por el propio Ayuntamiento.

La resolución también contemplaba la reorientación de los focos del recinto deportivo para preservar la intimidad de los vecinos en el interior de sus domicilios. Sin embargo, los afectados denuncian que tampoco se ha llevado a cabo esta actuación.

Ante lo que consideran un incumplimiento reiterado del mandato judicial, los perjudicados han vuelto a poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial en varias ocasiones. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 11 ha decidido abrir nuevas diligencias y encargar a la Guardia Civil las correspondientes investigaciones para esclarecer si se ha producido un delito de desobediencia a la Autoridad.

Los denunciantes sostienen que los responsables municipales no están colaborando con la justicia y consideran que esta situación está dificultando cualquier posibilidad de alcanzar una convivencia pacífica entre las instalaciones deportivas y los residentes de la zona.

Un conflicto por el ruido

Este nuevo procedimiento judicial se suma al conflicto que mantienen desde hace meses algunos vecinos de Mairena del Aljarafe con el Ayuntamiento por los elevados niveles de ruido procedentes del polideportivo municipal. Las denuncias vecinales se centran especialmente en las molestias ocasionadas por la práctica deportiva, que afectan directamente al descanso y a la tranquilidad de quienes residen junto al recinto.

La clausura de una de las pistas y las posteriores medidas cautelares dictadas por la Audiencia Provincial pretendían reducir el impacto acústico de las instalaciones. Sin embargo, los afectados aseguran que las actuaciones municipales no se han llevado a cabo y han vuelto a recurrir a los tribunales para exigir que se cumplan las resoluciones judiciales.