El alcalde socialista de Mairena del Aljarafe (Sevilla) investigado por la construcción ilegal de un polideportivo

El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, y varios integrantes del equipo de Gobierno socialista están siendo investigados judicialmente por el ruido generado por el polideportivo Marina Alabau y por posibles irregularidades relacionadas con la construcción de estas instalaciones. Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la causa se ha prolongado durante años y ha llegado a este punto después de que la Audiencia Provincial de Sevilla ordenara practicar mediciones acústicas antes de archivar las denuncias.

El procedimiento se centra en las molestias que soportan los residentes de las viviendas situadas junto al complejo deportivo. Algunas casas se encuentran a escasos cinco metros de las instalaciones y la actividad deportiva, los encuentros competitivos y el uso de megáfonos, bocinas y tambores impiden descansar con normalidad en el interior de los domicilios.

La reclamación se remonta a hace aproximadamente once años, cuando los vecinos trasladaron personalmente el problema al alcalde sin obtener una solución. A partir de entonces, comenzaron a presentar denuncias ante distintas administraciones y organismos, entre ellos el Ayuntamiento, la Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía, los juzgados y el Defensor del Pueblo Andaluz.

Cinco periciales acústicas

Uno de los puntos centrales del caso son las mediciones sonométricas realizadas por orden judicial. Tal y como ha podido conocer OKDIARIO, se han practicado cinco periciales, incluida una elaborada por el propio Ayuntamiento, cuyos resultados habrían reflejado niveles de ruido superiores a los límites permitidos.

Por su parte, la Fiscalía y la Audiencia Provincial han apreciado indicios que justificarían investigar posibles delitos contra el medio ambiente, contemplados en el Código Penal. En este contexto, la jueza instructora habría citado en calidad de investigados a dos jefes de departamento, tres concejales y al propio alcalde, todos ellos vinculados al actual Gobierno municipal del PSOE.

Del mismo modo, la Audiencia Provincial de Sevilla, mediante el auto 983/2025, acordó medidas cautelares para reducir el horario de funcionamiento del recinto deportivo. Tal y como denuncian los vecinos, estas limitaciones no se estarían cumpliendo, motivo por el que se habrían presentado nuevas denuncias.

La falta del proyecto de obras, bajo sospecha

La causa no se limita al ruido. La jueza solicitó al Ayuntamiento documentación relativa a la construcción del polideportivo y el alcalde respondió que no encontraba el proyecto de obras ni otros documentos relacionados con la instalación.

Tal y como ha podido conocer este periódico, los archivos de la Diputación de Sevilla, donde se conservan las actas de los plenos municipales, no cuentan con el acuerdo plenario para aprobar dicho proyecto. A partir de estas circunstancias, las instalaciones podrían haberse construido y estar funcionando sin los permisos necesarios, tal y como exponen diversas fuentes consultadas por OKDIARIO.

Esta cuestión habría motivado la apertura de una pieza separada para investigar un posible delito urbanístico. La existencia de irregularidades en la construcción, así como la eventual ausencia de licencias o autorizaciones, tendrá que esclarecerse durante la instrucción judicial.

Denuncias por la actuación de la Policía Local

Las actividades deportivas y las fiestas organizadas en el municipio han generado reiteradamente niveles de ruido superiores a los permitidos, mientras que las reclamaciones de los residentes no habrían obtenido una respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. La Policía Local, por su parte, no dispone de sonómetro para comprobar los niveles acústicos.