El alcalde de Mairena del Aljarafe confesó que no «localiza el proyecto de edificación» del polideportivo por el que es investigado

El alcalde socialista de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, reconoció ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla que el Ayuntamiento no había conseguido localizar el proyecto de edificación ni la documentación relativa a la puesta en funcionamiento del polideportivo Cavaleri, una instalación municipal sobre la que pesa una investigación judicial. Así consta en un escrito remitido por el Consistorio al órgano judicial en junio de 2024, en respuesta a un requerimiento que exigía explicar las dificultades para cumplir con una resolución anterior.

En el documento, registrado por el Ayuntamiento el 6 de junio de 2024, el Consistorio detalla que había recibido el 23 de mayo un requerimiento judicial fechado el día 20 de ese mismo mes. El juzgado reclamaba el cumplimiento urgente de un despacho emitido el 23 de abril, además de una explicación sobre las causas que estaban impidiendo atender sus exigencias.

La respuesta municipal admite expresamente que, desde el 6 de mayo, se había iniciado la búsqueda de la documentación en las distintas dependencias municipales. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el Ayuntamiento aseguró que no había podido encontrar el proyecto de edificación ni los documentos relativos a la entrada en funcionamiento del polideportivo Cavaleri.

«Lamentablemente, a pesar de nuestros esfuerzos diligentes y exhaustivos, no hemos podido localizar el proyecto de edificación y entrada en funcionamiento del Polideportivo Cavaleri», recoge el escrito remitido al juzgado. El Gobierno municipal trató de justificar esta ausencia documental apelando a las circunstancias históricas de la localidad. Según expone, las dificultades tienen su origen, en gran medida, en la situación de Mairena del Aljarafe durante la década de 1980, cuando era un municipio pequeño y disponía de recursos materiales y humanos limitados.

«Estos factores han dificultado la localización de archivos históricos específicos, como es el caso del proyecto del Polideportivo Cavaleri», argumentó el Consistorio. El escrito añade que la gestión documental de aquella época habría sido menos rigurosa que la actual y asegura que se adjuntaba toda la documentación que se había podido recuperar.

La documentación aportada por Conde

Entre los documentos aportados figuraban referencias urbanísticas de los años previos a la construcción de las instalaciones. El Ayuntamiento incorporó un plano de 1978 en el que ya aparecía una serie de dependencias deportivas cuya ejecución se habría iniciado antes de la construcción de las viviendas colindantes.

También adjuntó un acuerdo plenario de 1982 por el que se facultaba al alcalde para firmar la cesión de una finca destinada a zona deportiva dentro de la primera fase del Plan Parcial Cavaleri. A ello sumó una consulta catastral que, según el escrito, reflejaba que las fincas residenciales de la zona se construyeron en 1989.

Investigación judicial del polideportivo

La ausencia de esa documentación adquiere relevancia en el contexto de las actuaciones judiciales relacionadas con el complejo deportivo. La causa investiga posibles responsabilidades por las circunstancias que rodearon las instalaciones, en un procedimiento que incluye una línea de investigación medioambiental y otra relativa a posibles irregularidades urbanísticas.

El caso también está relacionado con las denuncias de vecinos por los ruidos procedentes del polideportivo Marina Alabau-Cavaleri, que, según la información publicada sobre el procedimiento, se prolongaban desde hacía aproximadamente once años. En las actuaciones se han señalado cinco informes periciales, incluido uno municipal, que habrían detectado niveles acústicos superiores a los límites legales.