El alcalde socialista de Mairena del Aljarafe no entra por la puerta principal del juzgado para esquivar OKDIARIO

El alcalde socialista de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde Sánchez, ha acudido este jueves a los juzgados de Sevilla para declarar como investigado en una causa judicial que también afecta al Ayuntamiento. El regidor estaba citado a las 11:15 horas en el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, pero ha llegado a las dependencias judiciales a las 11:05 horas, diez minutos antes de la hora fijada por la justicia.

A su llegada, el alcalde ha accedido al edificio por la puerta del juzgado de guardia, en lugar de hacerlo por la entrada principal. De este modo, ha evitado el acceso habitual por el que OKDIARIO esperaba para grabar su llegada y realizarle las pertinentes preguntas. Las imágenes captadas por este periódico muestran al regidor tratando de ocultarse de la cámara mientras accede al interior de las dependencias judiciales.

La entrada de Conde contrasta con la de Otilia Padial Reyes, delegada municipal del área de Empleo y Desarrollo Económico y Emprendimiento y Transición Ecológica, que también estaba citada este jueves y sí ha accedido al juzgado por la puerta principal.

El documento judicial, fechado el 10 de julio de 2026, recoge la citación de ambos cargos municipales para prestar declaración en calidad de investigados, con instrucción de derechos y con la correspondiente anotación en sus antecedentes penales. Según el documento, Antonio Conde debía comparecer a las 11:15 horas, mientras que Padial Reyes estaba citada a las 11:45 horas.

La causa se tramita como diligencias previas 2655/2022 ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 20. En el procedimiento figuran como partes, entre otros, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y varios cargos y responsables municipales del mismo ente público.

Antonio Conde ante el juez

Antonio Conde y otros miembros del Gobierno socialista de Mairena del Aljarafe están siendo investigados por las molestias acústicas que genera el polideportivo Marina Alabau y por posibles irregularidades urbanísticas en su construcción. La causa se remonta a las denuncias de vecinos que llevan alrededor de once años alertando del ruido de las instalaciones.

Cinco periciales acústicas habrían detectado niveles superiores a los permitidos. Además, el Ayuntamiento aseguró no encontrar el proyecto de obras solicitado por la jueza, mientras que en los archivos de la Diputación de Sevilla tampoco constaría el acuerdo plenario para aprobarlo.