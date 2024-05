No fue un suicidio: la mujer apuñalada en Córdoba mató a su marido en legítima defensa tras una discusión

La mujer de Córdoba que la semana pasada fue apuñalada presuntamente por su pareja y que este jueves ha sido detenida por la Policía ha quedado en libertad con cargos por presunto homicidio. Ella afirmó en un primer momento que el hombre se suicidó tras atacarla, pero la investigación apunta ahora a que habría matado a su pareja en defensa propia durante la pelea que mantuvieron en el interior de la vivienda que ambos compartían.

Fuentes cercanas al caso han explicado que la mujer, que ha prestado declaración en dependencias policiales a primera hora de la mañana tras cinco días ingresada en el hospital, ha sido trasladada al juzgado que investiga el caso tras su arresto por un presunto delito de homicidio, aunque no han precisado el grado del mismo. Posteriormente, el juzgado ha acordado su puesta en libertad con cargos.

El suceso tuvo lugar el miércoles de la semana pasada en una vivienda de la avenida del Brillante de Córdoba. En torno a las 18:40 horas, el 112 recibió una serie de llamadas alertando de una mujer herida por arma blanca tirada en la calle, en un camino de tierra ubicado entre la citada avenida y un supermercado.

Tras ser atendida en plena calle, la mujer ingresó en el Hospital Reina Sofía en estado grave con varias heridas en el abdomen por arma blanca que le habría infligido su pareja. El cadáver del hombre fue hallado en el interior del domicilio, también con heridas de arma blanca, y en un principio la investigación apuntaba a un suicidio.

Tres cuchillos diferentes

Aunque el caso se investigó inicialmente como violencia de género, las inspecciones oculares de la vivienda, con el hallazgo de hasta tres cuchillos diferentes, y la declaración de varios testigos que se encontraban en el interior del domicilio donde ocurrió el suceso abrieron «otras hipótesis y líneas de investigación», según las fuentes. La mujer recibió el alta hospitalaria este pasado lunes.

El letrado de la afectada, Javier Vilavert, ha apuntado que su representada actuó en legítima defensa y ha remarcado su condición de víctima de violencia de género. No había orden de alejamiento y no constan denuncias previas entre ambos, por lo que ella no figura en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén).

Este lunes, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ya señaló que la Policía Judicial estaba llevando a cabo investigaciones para esclarecer lo sucedido. El caso están en manos del Juzgado de Instrucción nº 7 de la capital.