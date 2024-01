Niños fumando y con cuchillos: las otras obras del polémico cartelista de la Semana Santa de Sevilla

El cartel del pintor Salustiano García Cruz para anunciar la Semana Santa de Sevilla de 2024 ha desatado numerosas quejas por pecar de provocativo y encarnar la figura de Jesús con una connotación sexual, pero el trabajo del artista sevillano, que lleva años exponiendo sus cuadros en museos y galerías de todo el mundo, nunca ha estado exento de polémica.

A lo largo de su dilatada trayectoria, en ocasiones controvertida y perturbadora, Salustiano ha empleado modelos infantiles de forma recurrente. En la obra Juanito, de 2016, muestra a un niño encapuchado y sosteniendo un cigarrillo en la mano sobre su ya característico fondo rojo.

«En mis cuadros nunca pasa nada. Por no haber, no hay ni temática. Son imágenes que no pretenden contar algo. Yo busco algo más primitivo, más sutil, busco causarle un determinado estado en el alma a quien los contempla», afirmaba el artista años atrás en una entrevistas para Artfacts.

En otra de sus llamativas obras, Parada de autobús en la lluvia (Mariposa), de 2013, se observa a una niña con un cuchillo en la mano y una mariposa posándose en el filo.

El polémico cartel

El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla presentó este sábado el cartel para anunciar la Semana Santa de 2024 que, en palabras del autor, refleja «la parte luminosa» de esta festividad. Salustiano utilizó a su hijo Horacio como modelo ya que, dice, ha sido «el más perfecto» que ha encontrado.

El pintor ha defendido este lunes el «respeto y amor» con el que ha hecho el cartel, un Señor Resucitado que «algún día tendremos como referencia». En relación con las críticas que ha cosechado, ha asegurado que en ellas «no hay fundamentos y sí fundamentalismos». «A Jesucristo le parecerían muy mal esas críticas en las redes», ha subrayado Salustiano en alusión a los mensajes homófobos. «Me parece muy sucio y poco cristiano. Estamos en 2024 y la homosexualidad había dejado de ser un insulto».

En una entrevista en Canal Sur Radio, el pintor ha reconocido estar «muy sorprendido» con las reacciones negativas que ha suscitado su obra y ha argumentado que su cartel es «muy respetuoso con los cristianos» y que está hecho «conforme a la tradición», en alusión a la desnudez. «Como todos los Cristos», ha sostenido. «Habría sido más escandaloso que lo hubiera puesto en chándal. ¿No es guapo el Cristo del Amor, no es guapa la Macarena?», se ha preguntado de forma retórica, recalcando que no ha buscado «popularidad» con la polémica.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), también se ha pronunciado este lunes sobre la obra: «Me gusta. Es un cartel valiente y arriesgado». El regidor popular considera «artificial» la polémica suscitada en torno a la misma y ha mostrado su apoyo al autor: «Salustiano García es uno de los pintores contemporáneos más importantes que hay en la actualidad en España. Hay carteles más arriesgados, más modernos, más normales, más tradicionales, más clásicos, más valientes… Salustiano es uno los mejores embajadores de la ciudad de Sevilla. ¿Que el cartel no es como el del año pasado o el anterior? No. Es distinto, valiente y arriesgado», ha afirmado a preguntas de los periodistas en un acto celebrado en la capital hispalense.