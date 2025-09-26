Ni santo ni Nobel de la Paz: el PP-A zanja el debate y pide el «Nobel de la Corrupción» para Sánchez

Ni santo ni Nobel de la Paz. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha zanjado el «grotesco debate» abierto por el ministro Ángel Víctor Torres y alimentado por los medios afines al Gobierno proponiendo a Pedro Sánchez como serio candidato al «Premio Nobel de la Corrupción».

Durante la sesión de control de este jueves en la Cámara autonómica, Martín ha recordado el archivo reciente de la causa judicial del tanatorio de Mairena del Alcor (Sevilla), que el PSOE había utilizado para impulsar una «campaña vomitiva de difamación» y para acusar al delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, de «hacer negocio con los muertos».

«Yo entiendo que están muy nerviosos por la situación del señor Sánchez y de toda su familia. Por cierto, vaya debate grotesco el de la candidatura del señor Sánchez a Premio Nobel de la Paz. Yo le recomendaría el Premio Nobel de la Corrupción, señorías», ha sentenciado el portavoz popular.

El pasado fin de semana, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, elogió a Sánchez por abanderar la causa palestina, última estrategia del presidente para alejar la agenda mediática de los escándalos de corrupción de su círculo político y familiar. El ministro destacó su «defensa de un orden internacional basado en la paz» y que anteponía «sus principios» a intereses partidistas. Suficiente, a su juicio, para proponerle al Nobel de la Paz.

Este jueves, la socialista Paqui Santaella, diputada provincial en Granada, iba más allá y pedía canonizar a Sánchez. «Aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo, algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares», afirmó sin ruborizarse.

Sánchez ha aprovechado su viaje a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU para eludir explicaciones en el Congreso sobre los últimos capítulos de la trama que sacude al PSOE y a la Moncloa, con su hermano procesado, su esposa imputada, dos secretarios generales del PSOE imputados –uno de ellos en prisión– y su fiscal general a punto de sentarse en el banquillo.

Política fiscal y social

Además, durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, Martín se ha centrado en la política fiscal y social del Gobierno de Juanma Moreno.

Sobre la primera, el portavoz popular ha recordado que la Junta ha bajado los impuestos siete veces desde 2019 mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y «el Gobierno trincón» de Sánchez han subido los impuestos a los españoles «97 veces» desde 2018.

Martín ha profundizado en ello con cifras e ironía: «Aunque todas las encuestas digan que la señora Montero va a perder estrepitosamente las elecciones autonómicas, hay una cosa en la que nos está ganando de calle, hay que reconocérselo. Nos está ganando por 15 a 1. Moreno ha ahorrado 1.000 millones en impuestos a los andaluces y Montero, con sus subidas, ha conseguido que los andaluces paguen 15.000 millones más».

En políticas sociales, Martín ha señalado que el Estado tiene la «obligación de ofrecer seguridad» a las víctimas de violencia de género, pero «en España ahora parece que todo es al revés». «El Gobierno de Sánchez es tan nefasto que se ha convertido en el favorito de los agresores sexuales; es el Gobierno con el que siempre soñaron. Primero permitió que casi 2.000 maltratadores se beneficiaran de la infame ley del sólo sí es sí, y ahora las pulseras antimaltrato son la guinda del pastel. ¿A cuántas mujeres en Andalucía ha afectado esta barbaridad?», se ha preguntado Martín, que ha pedido a la bancada socialista que deje «de defender a la ministra más incompetente de la historia de España» y se ponga del lado de las mujeres.

En este sentido, el portavoz popular ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía en materia de igualdad, con «más presupuesto para el Instituto Andaluz de la Mujer, menos paro femenino, más mujeres autónomas, más mujeres empresarias y menos brecha salarial entre hombres y mujeres». «Ésa es la política de igualdad de verdad, y no la política de pancarta», ha rematado Martín.