Juanma Moreno ha reprochado este jueves a Teresa Rodríguez su «monopolio del sentimiento andaluz» en el turno de réplica a la intervención de la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía durante la segunda jornada del debate de investidura que se desarrolla en el Parlamento autonómico.

«Yo me siento tan andaluz como usted y defiendo Andalucía tanto como usted. Nadie nos puede dar lecciones de andalucismo. Yo me siento muy orgulloso de ser andaluz y de ser español», ha recalcado el candidato a la reelección como presidente de la Junta, que ha garantizado que seguirá defendiendo «los intereses de Andalucía por encima de cualquier otra cosa».

«Los sentimientos son de cada uno y cada uno los siente e interpreta como quiere», ha trasladado el líder del PP-A a Teresa Rodríguez, apuntando que las dos únicas formaciones del Parlamento que no tienen «tutela de Madrid» son el PP-A y Adelante Andalucía. «Vamos a ver en este debate quién es delegado de quién», ha apuntado en clara alusión al PSOE-A.

Moreno ha señalado que intentará mantener una relación lo más «fluida y honesta posible» con el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, pero ha advertido de que entre el modelo de sociedad que representa esa formación y el que defiende el PP-A hay una «distancia más que considerable».

El presidente andaluz en funciones ha indicado que previsiblemente podrían coincidir en un 90% en señalar los problemas de Andalucía, pero en cuanto a las soluciones, las posiciones son «diametralmente distintas».

«Sus recetas no son viables, no tienen posibilidad de ser viables y no solucionan los problemas de los ciudadanos», ha manifestado el candidato, quien ha subrayado que cuando se han aplicado en algunos países han supuesto un «gran fracaso» en bienestar social, empleo y progreso. «La cruda realidad necesita rigor, pragmatismo y cercanía», ha añadido.

Asimismo, Moreno ha insistido en defender la bajada de impuestos en la comunidad, después de las críticas de Rodríguez, que lo ha acusado de beneficiar a las rentas más altas. El popular ha querido dejar claro que subiendo impuestos no se contribuye a generar empleo ni riqueza.

Por último, después de que Rodríguez le reprochara que el PP-A haya cedido un puesto en la Mesa del Parlamento a Vox, Moreno ha remarcado que era lo «correcto» para hacer ese órgano lo más plural posible, y ha asegurado que si Adelante Andalucía hubiese sido la tercera fuerza, también el Grupo Popular le habría cedido un puesto. «No tiene un argumento sólido para decir que este partido no está interpretando la pluralidad del Parlamento y de la sociedad», ha zanjado.

Rodríguez lamenta «promesas repetidas»

Por su parte, Teresa Rodríguez se ha reivindicado como voz de un «andalucismo verdaderamente libre», al tiempo que ha afeado a Moreno que este pasado miércoles se apoyara en «promesas repetidas» en su discurso de investidura, y que «omitiera» en él las relativas a regeneración democrática que esbozó en el precedente anterior, en enero de 2019.

Teresa Rodríguez ha comenzado su intervención advirtiendo de que su compañera diputada Maribel Mora y ella misma conformarán en el Parlamento un «sándwich andalucista» con el que esperan «aportar mucho» estos cuatro años de legislatura, con «dosis de andalucismo» en cada sesión.

Ha subrayado además que Adelante ha logrado dos escaños pese a contar con «cero euros» para la campaña electoral, así como que Maribel Mora y ella, exparlamentarias procedentes de Podemos, están «más tranquilas, libres y felices que nunca para defender Andalucía sin la tutela de ninguna sede madrileña».

Rodríguez ha achacado a Moreno incumplimientos en promesas en materia de regeneración democrática como las de «reducir los altos cargos, suprimir los aforamientos, crear una Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción» que, según ha reconocido, formalmente existe, pero que «no encontramos por ninguna parte» en el Parlamento, «hacer de obligado cumplimiento las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía», «reducir al mínimo el sistema de libre designación» o reformar la Ley Electoral andaluza «para mejorar en proporcionalidad» el reparto de escaños.

Según ha continuado la portavoz de Adelante, el discurso de Moreno tuvo un «apartado» de «promesas repetidas», como las de un «plan de revitalización de la industria andaluza, la Ley del Flamenco, una humanización de la gestión médica con el seguimiento de los pacientes, la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años, y una ley de Formación Profesional para garantizar la cobertura total de la demanda».

De igual modo, Teresa Rodríguez le ha advertido de que «desconfía» de su mensaje de que será «presidente de todos los andaluces», porque esa idea que esgrime «todo el que se inviste, niega la esencia de la democracia y el pluralismo», porque «si se pudiera gobernar para todo el mundo no harían falta los partidos», ha razonado, subrayado que con ese mensaje se «elude que hay intereses contradictorios en la sociedad», por lo que «no se puede gobernar para todo el mundo».

En materia económica, Rodríguez ha espetado a Moreno que «el milagro económico andaluz sólo está en su cabeza», y le ha afeado que «apenas nombra la industria» en su discurso, así como que «presume de los ritmos de crecimiento» de Andalucía sin tener en cuenta que éstos son «muy coyunturales», y «tardaríamos 35 años en converger con la media española en renta per cápita si todo siguiera igual» que ahora.

Sobre las rebajas fiscales anunciadas este miércoles por Moreno, le ha advertido de que «cuando entremos en una situación de menos crecimiento y de recesión, vamos a recaudar menos», y «prescindir de 620 millones de euros» en una legislatura, como calculaba el presidente en funciones que sería el impacto de esas medidas, equivale a no contratar a «14.000 sanitarios y 6.000 maestros» más en un momento en el que «es dificilísimo coger cita para un pediatra en menos de una semana».

En la misma línea, ha afeado a Moreno que «cada vez que agujerean la hucha de todos están mermando» la capacidad de la «herencia» que reciben las siguientes generaciones andaluzas, y ha defendido que «la clave no es bajar impuestos, sino a quién se les baja». Al respecto ha criticado que las rebajas fiscales que plantea el Gobierno del PP-A benefician «fundamentalmente a grandes fortunas y herencias» y «mermarán nuestra capacidad de recibir ingresos para los servicios públicos», frente a lo que ha reivindicado la «progresividad fiscal» que recoge la Constitución.