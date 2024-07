Moreno ignora el órdago de Vox y defiende el reparto de menas: «Seguiremos ayudando a 30 o 300 más»

El reparto entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados (menas) llegados a Canarias ha centrado buena parte del debate parlamentario que este jueves han protagonizado el portavoz de Vox, Manuel Gavira, y el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP-A).

Vox ha advertido a Moreno de que «el PSOE será el único socio que le quede» si acepta la política migratoria de Pedro Sánchez, pero el líder de la Junta ha ignorado la amenaza de Vox y ha recalcado su compromiso con la acogida de menores inmigrantes: «Seguiremos ayudando a 30 o 300 más, rompan ustedes lo que quieran».

La Junta de Andalucía acogerá a 30 menas según lo acordado en el Plan de Respuesta ante la crisis migratoria de Canarias (en 2023 recibió 36 y en 2022 otros 38). Santiago Abascal ya advirtió las semana pasada que rompería con el PP si finalmente los presidentes de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, todos del PP, aceptaban acoger menas en sus comunidades, como así decidieron este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia celebrada en Tenerife.

Esta misma tarde, Abascal propondrá ante la cúpula del partido romper todos estos pactos autonómicos al considerar que el acuerdo «no les deja otra salida y no podría salir a la calle si no mantuviera su palabra», según han trasladado fuentes del partido a Efe. No obstante, la decisión última la adoptará el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la reunión extraordinaria que arrancará a las 18:30 horas en la sede de Vox. La decisión afectará a todos los gobiernos autonómicos que comparte con el PP, pero no a los ayuntamientos, ya que nada tienen que ver en esta crisis con los populares, según las fuentes.

En este contexto, Moreno se ha dirigido a Gavira en los siguientes términos: «Si cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que niños y niñas se vengan con nosotros y a ayudemos a 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho», ha apuntado mientras abría las manos para escenificar el tamaño del «corazón» de Andalucía. «Rompa lo que usted quiera romper, lo que está haciendo es claramente irresponsable», ha rematado.

Moreno ha explicado que están a favor de una inmigración «regulada y controlada», en lugar del «descontrol» de Pedro Sánchez, «que es incapaz de garantizar la seguridad en nuestras fronteras». «Estamos de acuerdo en eso. Pero no me puede negar -en alusión a Gavira- que si un niño o una niña entran en nuestro territorio, tenemos que acogerlo, sustentarlo, apoyarlo, ayudarlo. Hacer un discurso grueso diciendo que si llegan 300 menores ponemos en peligro la seguridad de los españoles es completamente falso. Y voy a combatir esas falsedades aquí y donde quieran. Si ustedes quieren romper, tendrán que explicar a sus electores y al conjunto de la ciudadanía la irresponsabilidad y la incapacidad para mantener un gobierno», ha añadido Moreno.

Por último, ha lamentado estar ya «muy acostumbrado» a las amenazas de Vox, como cuando en la pasada legislatura dejó a Andalucía sin el presupuesto de la recuperación tras la pandemia.

Vox: «Cambian seguridad por billetes»

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, le ha afeado que Andalucía se haga cargo de menas «por un puñado de billetes» y le ha advertido de que si lo hace, el PSOE «será el único socio que le quede»: «No acepten la política migratoria de Sánchez porque si lo hacen, el único socio que les queda es el Partido Socialista y le van a volver a engañar, como lo han hecho muchas otras veces».

Gavira ha recordado a Moreno que si hoy está en San Telmo es «gracias a que 12 diputados de Vox que votaron para que fuese presidente de la Junta» en la pasada legislatura, y ha asegurado que, con esta decisión sobre la acogida de «ilegales menores de edad», los populares dejan claro que los andaluces «nos equivocábamos» al pensar que PP y Vox «se podían entender».

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha preguntado a Moreno si va a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería y le ha pedido explicaciones por las palabras de la consejera de Igualdad, Loles López, en las que habló de que había casi 400 menores que entraban «por la puerta de atrás» en la comunidad.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado que la polémica creada en torno a los menas se produzca por «apenas 30 niños y niñas», algo que, en su opinión, no solo es «ridículo sino miserable», por lo que ha pedido a Moreno que se desmarque de su partido cuando pide movilizar a la Armada.

Además, García ha protagonizado una discusión con el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que le ha pedido que retirara los calificativos «fascista y racista» que dirigió a Vox, cuando acusó a Moreno y al PP de dejarse llevar por las políticas de Vox en materia de inmigración.