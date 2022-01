La Junta de Andalucía ha ofrecido este martes los datos oficiales relativos a los profesionales sanitarios contratados en la comunidad, desmontando así los constantes ataques de la oposición sobre los recortes en Sanidad. Las cifras hablan por sí solas: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene actualmente 125.218 profesionales sanitarios en plantilla, esto es, 3.500 más que el 31 de octubre de 2021, cuando estaban dados de alta los 20.000 refuerzos Covid, y 30.000 trabajadores más que en el último año de la Junta socialista de Susana Díaz.

La oposición no se ha cansado de repetir durante los últimos meses que el Ejecutivo de Juanma Moreno despidió a 8.000 sanitarios el pasado mes de octubre, cuando lo cierto es que renovó a 12.000 de la plantilla de 20.000 contratada para reforzar la Sanidad durante la etapa más dura de la pandemia. Y no sólo eso, sino que se ha recuperado el 75% de los 8.000 que no pudieron ser renovados. Esto supone que de los 20.000 efectivos de refuerzo Covid la Junta ha mantenido al 91%.

Es más, el número actual de profesionales sanitarios es cifra récord en la historia de la comunidad y un 31% más que en enero de 2019, fecha en que entró en el Gobierno la Junta del cambio. Por tanto, los 3.500 trabajadores más que ostenta el SAS en relación a octubre, cuando finalizaron los citados contratos de refuerzo, evidencia que no sólo no se despidió a los ya manidos 8.000 sanitarios, sino que se ha contratado a otros 11.500 trabajadores más.

Así, la Junta incide en que se han recuperado a tres de cada cuatro de esos 8.000 sanitarios que no se pudieron renovar en su momento, de forma que de los 20.000 efectivos de refuerzo Covid se mantiene al 91%. El resto, según ha detallado el Gobierno andaluz, no han podido ser contratados porque «se han ido a la (sanidad) privada o a otra comunidad autónoma».

Moreno pide «rigor» a la oposición

Tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes en Almería, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que «el Servicio Andaluz de Salud y el Gobierno de Andalucía han hecho un enorme esfuerzo» durante los dos años de pandemia.

Hoy hay 30.000 sanitarios más trabajando en la Sanidad Pública andaluza que con el Gobierno socialista. Un 31% más. Pido seriedad a la oposición. No se pueden falsear datos ni hablar de recortes en la plantilla.#Andalucía tiene el mayor número de profesionales de su historia. pic.twitter.com/Gfy3Jef8og — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 11, 2022

«Es un mantra que desde hace más de dos meses se viene repitiendo de manera intencionada por la oposición. Han dicho cosas que no son ciertas. Quiero dejar claro que el Servicio Andaluz de Salud tiene hoy 125.218 profesionales sanitarios en plantilla, el mayor número en la historia desde que la comunidad autónoma tiene la competencia de Sanidad. Repito, 125.218 profesionales sanitarios, datos oficiales», ha recalcado.

Asimismo, Moreno ha subrayado que «cuando llegamos al Gobierno en enero de 2019 Andalucía tenía 95.000 trabajadores sanitarios. Estamos hablando de 30.000 trabajadores más. Por tanto, por seriedad, por rigor y por respeto a nuestros profesionales, pido que no se hable más de recortes, puesto que ha habido un 31% más de profesionales que en el último año de gestión socialista. Y eso son datos oficiales. Y los datos oficiales, por muy desesperado que se encuentre, no se pueden ni se deben falsear», ha zanjado el líder de la Junta.