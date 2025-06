Una marroquí con gangrena y gusanos en los pies acaba en el hospital de Algeciras por abandono extremo

Una anciana de 83 años gravemente enferma, con gangrena en los pies y gusanos en las heridas, ha ingresado en un hospital de Algeciras (Cádiz) tras ser rescatada de su vivienda por los servicios sanitarios. La mujer, de origen marroquí, vivía sola y no tenía familia cerca. La alerta la dio un vecino al escuchar sus gritos.

Los sanitarios que acudieron a su domicilio presenciaron una situación crítica, puesto que la mujer tenía los pies gangrenados, bien por falta de irrigación sanguínea o bien por una infección bacteriana grave. La anciana fue rescatada de una tercera planta sin ascensor, en la calle Teniente Riera, y trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, donde fue intervenida de urgencia.

Fue un vecino de la mujer quien alertó de la situación a la Comunidad Islámica Mezquita Omar Ibn Al-Jattab. «Que te vas a morir, que te van a comer viva, tienes que ir al médico», le dijo, según ha explicado el hombre a Antena 3, que ha avanzado el suceso. El responsable de la mezquita se puso en contacto con las autoridades y la mujer fue rescatada a tiempo.

La médico del hospital que intervino a la anciana dijo que «nunca había visto un caso igual de abandono» en sus 35 años de trayectoria profesional, según ha relatado al citado medio el presidente de la comunidad religiosa, Kamal Cheddad. «Tienes que quitar la vista porque una pierna ya se la han comido los gusanos», explica. La mujer tenía heridas en ambos pies y gusanos vivos entre los dedos.

El tratamiento en este tipo de casos implica extraer el tejido muerto y restaurar la circulación sanguínea con antibióticos y cirugías, aunque en los casos más graves puede derivar en amputación.

La octogenaria «no tenía familia ni recursos para afrontar su situación de dependencia», lamenta Cheddad, que confía en que el ayuntamiento actúe y busque una residencia para que la mujer no tenga que volver a su casa, donde «no tiene a nadie».

El alarmante estado de abandono en que se encontraba la mujer resume la soledad en la que viven muchos ancianos en nuestro país. Los trabajadores de la carnicería del barrio cuentan a Antena 3 que ayudaban a la anciana de vez en cuando, aunque hacía un año ya que no salía de su casa. Según relatan, la mujer tenía diabetes y «ocultaba sus piernas para que nadie las viera». «Me daban ganas de llorar. Ella no sabía que tenía eso en la piernas porque no ve muy bien», comenta uno de los carniceros.

En un comunicado de prensa, la Comunidad Islámica Mezquita Omar Ibn Al-Jattab de Algeciras ha expresado su más sincero agradecimiento a los servicios de emergencia, «que actuaron con rapidez», a la Unidad de Cirugía y Cuidados del hospital y «especialmente al personal médico, de enfermería y auxiliares que han atendido con humanidad y profesionalidad» a la anciana. «Gracias a ellos, su vida ha sido salvada y ahora está siendo atendida con dignidad», celebran.