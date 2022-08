Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, ha confirmado lo que este viernes adelantaba OKDIARIO Andalucía: no tienen ninguna orden de la Jefatura por la que tengan que vigilar el cumplimiento del decretazo energético de Pedro Sánchez. Pero eso no es lo peor de esta chapuza, sino que mientras el Gobierno socialista exige a los comercios estar a 27 grados de temperatura, el alcalde también socialista de Sevilla hace trabajar a los agentes en comisarías sin aire acondicionado y, por tanto, a temperaturas que superan con creces los 30 grados.

«La Policía Local de Sevilla a día de hoy no tiene ninguna instrucción para hacer útil el decreto de ahorro energético que ha aprobado el Gobierno. No obstante, a día de hoy, con la carencia de efectivos que tenemos, vemos imposible que se puedan realizar controles en los establecimientos para ver si realmente están cumpliendo con lo que dicta el decreto», asegura Raposo a este periódico, al que recuerda, de hecho, que se encuentran «muy desilusionados» porque «después de todo el trabajo que hicimos en el estado de alarma, todo ese trabajo no ha servido para nada porque lo tumbó después el Tribunal Constitucional». «Recordad, que durante esas denuncias que se pusieron por incumplimiento del decreto del estado de alarma hubo muchos casos de conflictos con los ciudadanos y al final el trabajo quedó en balde», añade Raposo.

Comisarías a 32 grados

«En la propia Jefatura de la Policía Local de Sevilla no se está cumpliendo con el decreto. Llevamos ocho meses con el aire acondicionado averiado, con temperaturas de más de 30 grados. Ahora mismo estamos en 32 grados. Trabajamos con una temperatura superior a lo que establece la ley. En el Ayuntamiento de Sevilla, el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, está desaparecido desde hace mucho tiempo y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, todavía no se ha enterado de los problemas que tenemos los policías locales en Sevilla. Necesitamos infraestructuras y dotaciones económicas para poder prestar un buen servicio a los sevillanos», añade Raposo, que lamenta, de este modo, que el alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, asfixie a su Policía Local en pleno ‘decretazo’ con comisarías sin aire acondicionado y ¡a 32 grados!