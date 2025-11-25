La madre detenida en Málaga por vender a su bebé por 3.000 euros ya lo intentó antes con otro hijo

La mujer acusada de vender a su bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía concebir ya fue investigada anteriormente por intentarlo con otro hijo en otra provincia española, según la investigación de la Unidad de Policía Autonómica adscrita a la Junta de Andalucía.

Mientras avanzaban en las pesquisas de este último caso destapado en Málaga, los agentes descubrieron que la mujer ya había sido investigada por un episodio similar relacionado con otro bebé en otra provincia española, según informa Sur.

En esta última ocasión, la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía consiguió frustrar la venta ilegal de una recién nacida por 3.000 euros. La operación reveló un acuerdo entre la madre biológica y una pareja que no podía concebir, quienes llegaron a falsificar documentos para inscribir a la bebé como propia.

Según informó la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, la investigación arrancó tras una resolución de desamparo provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social en Málaga, que afectaba a una bebé ingresada en un hospital de la provincia. Ejecutada la medida, los agentes retiraron de inmediato a la menor y la entregaron a una familia de acogida de urgencia bajo tutela autonómica.

Durante la declaración de la madre biológica, los agentes detectaron contradicciones sobre el supuesto padre inscrito en el Registro Civil. Esas irregularidades abrieron una investigación que permitió identificar a todos los implicados. La línea principal apuntaba a un delito por alteración de la paternidad al presentar e inscribir como propio a un recién nacido ajeno en el Registro Civil.

Las pesquisas confirmaron que la madre había pactado recibir 3.000 euros de una pareja en tratamiento de fertilidad. El hombre que figuraba como progenitor no era el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como tal.

La pareja, incapaz de tener hijos, aceptó la propuesta de la madre: registrar a la recién nacida como hija de ambos y recibirla tras el alta hospitalaria a cambio del pago acordado. La entrega no llegó a producirse gracias a la intervención policial.

La bebé permanece ahora bajo tutela de la Junta y en un hogar de acogida. La operación se ha saldado con la imputación de la madre biológica y de la pareja que pretendía adquirir a la menor, a quienes también se les atribuye un delito de falsedad en documento público por alterar elementos esenciales del acta de nacimiento en el Registro Civil.