Macarena Olona: «Se ha acabado el miedo a Vox»

Macarena Olona acudió el pasado jueves a un show de Cake Minuesa en Sevilla que, por cierto, fue saboteado. Fue en el teatro Pathé, donde destrozaron las cerraduras para intentar evitar la celebración del evento. Por suerte, el intento de sabotaje cayó en saco roto y Cake pudo entrevistar a la candidata de Vox en Andalucía. Ahí, Olona subrayó que, tras muchos años de lucha, por fin «se ha acabado el miedo a Vox».

«Se ha acabado el miedo a Vox, incluso el que intentan imponer algunos medios de comunicación que son auténticos terroristas informativos. La gente se rebela más y apoya a Vox», ha asegurado Macarena Olona a Cake Minuesa.

La candidata de Vox en Andalucía ha asegurado, como cabía esperar que, «nunca pactaré el Gobierno de Andalucía con PSOE, Podemos o similares». «Lo importante es que la identidad de Andalucía se preserve», explica Olona, que recuerda que «no se entiende España sin nuestras ocho provincias andaluzas».

Leyes de género

«La violencia no está en el ADN masculino, no hay que criminalizar al hombre por el hecho de ser hombre. Y eso sólo lo dice Vox. El resto de partidos están sometidos a la ideología de género», asegura Macarena Olona, que entiende que «esto no va de derechas e izquierdas, va de sentido común. Sólo Vox defiende la cadena perpetua para los peores delitos».

«A mí cuando me llaman fascista, lo que no pueden conseguir es engañaros. Yo digo alto y claro que a cuenta de lo que sucedió en la final de Champions no todas las culturas son respetables, y hay culturas que tenemos el deber de combatirlas. Por eso me llaman racista. ¿Vamos a aceptar en España las mutilaciones femeninas? ¿Vamos a aceptar los matrimonios forzosos? No es raza ni nacionalidad, es cultura. ¿Vamos a aceptar en España que se pueda lapidar a una persona por ser homosexual? Esta es mi casa, España. Y no todas las culturas son respetables», expone Macarena Olona en el teatro Pathé de Sevilla.

«Solo Vox dice que frente a la okupación , patada en el culo al okupa, a las 24 horas», continúa Olona, que asegura que pondrá «un teléfono gratuito que conecte a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado con los propietarios».