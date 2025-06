La Macarena elige a Pedro Manzano para la nueva restauración de la Virgen tras la polémica

La hermandad de la Macarena ha propuesto al conservador-restaurador Pedro Manzano Beltrán como responsable de la nueva intervención en la Virgen de la Esperanza, una restauración que contará con el asesoramiento técnico-científico y la supervisión del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), organismo dependiente de la Junta de Andalucía. La propuesta será elevada al cabildo de hermanos en una sesión extraordinaria aún por convocar.

El objetivo es claro: devolver a la imagen su expresión y la identidad emocional de su mirada, alteradas tras los controvertidos retoques de los últimos días (hasta tres, dos de ellos en 24 horas). La talla será sometida antes a «nuevas pruebas diagnósticas y análisis científicos» en las instalaciones del IAPH, tal y como han acordado los técnicos de la institución y el propio Manzano, que ya restauró –y con éxito– la Esperanza de Triana en 2022.

La hermandad ha aprobado además la creación de dos comisiones: una de expertos multidisciplinar y otra de seguimiento y control de todo el proceso.

La polémica restauración

La polémica estalló el pasado sábado, cuando la Virgen amaneció con unas excesivas pestañas y rasgos notablemente distintos en la mirada y la tonalidad del rostro. Las alarmas saltaron entre fieles y hermanos, y el terremoto en el templo se extendió a las redes sociales. Tras las críticas, la basílica cerró sus puertas esa misma tarde para acometer «retoques rápidos» a la imagen. Por la noche se realizó una tercera intervención de urgencia, pero no logró sofocar la indignación. El diario británico The Times habló de «cirugía estética» fruto de una restauración «desafortunada».

La junta de gobierno de la hermandad reconoció el «efecto estético no deseado» en el rostro de la imagen durante sus trabajos de conservación, ejecutados por el catedrático Francisco Arquillo, y la «errónea» decisión de reponerla al culto cuando aún persistía la alteración. También pidió «disculpas» por el «incidente».

El lunes por la tarde, cientos de personas se concentraron en los alrededores de la basílica, convocadas de forma anónima por redes sociales, para expresar su rechazo a las intervenciones y exigir responsabilidades. Horas después, tras una larga reunión interna, la hermandad anunció las dimisiones del mayordomo Enrique Espinosa de los Monteros Bravo y del prioste Miguel Ángel Fernández Almagro, responsables directos de la imagen. La corporación volvía a pedir «perdón a todos los hermanos y devotos por el daño moral y devocional» causado con sus «decisiones».

Que quieren que les diga, pero comparando las 4 fotos, resulta un poco extraño todo ¿no? Y qué conste que no tengo ni idea de restauraciones, solo que afortunadamente se usan “materiales y técnicas reversibles” desde que se estableció en la Carta de Venecia (1964). #Macarena pic.twitter.com/E0p4gHcQtz — Iván Puente (@ivanpuente) June 22, 2025

La hermandad ha explicado ahora que los trabajos de conservación se encargaron en mayo a Arquillo, «depositando su confianza en este prestigioso profesional» con quien mantenían colaboración desde 1978. El encargo incluía una intervención bajo los mismos criterios aplicados en restauraciones anteriores: preservar «el más absoluto respeto a la autenticidad» y evitar «cambios en el aspecto estético externo». El 6 de junio se firmó un contrato con la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), y el día 20 Arquillo comunicó la finalización de los trabajos. Los hermanos responsables del seguimiento de las tareas estimaron que el «aspecto» de la talla era «idóneo para ser repuesta al culto».

Sin embargo, según el informe del propio profesor Arquillo, aún faltaban por colocar las nuevas pestañas, realizadas con la plantilla de 1978. Éstas se aplicaron justo antes de vestir la imagen, cuando el adhesivo aún no estaba «completamente seco», lo que habría provocado un desplazamiento que modificó la expresión ocular.

La hermandad ha explicado que tras el cambio de aspecto por las nuevas pestañas contactaron con Arquillo, pero el profesor les dijo que se trataba de un «efecto transitorio». Cuando la Virgen se situó en su camarín, «su aspecto seguía suscitando dudas entre los oficiales de la junta». Se intentó contactar de nuevo con Arquillo en «reiteradas ocasiones» para abordar la situación, pero no fue posible al haberse ido ya de la basílica.

El sábado por la mañana, al persistir el «efecto estético no deseado» en el rostro de la imagen, se requirió la presencia de Arquillo y de otros expertos para analizar una «posible solución». Se tomó la discutida decisión de cerrar el templo «para actuar lo antes posible». No obstante, las labores no pudieron terminarse antes de reabrir la basílica por la tarde, así que se prolongaron durante la noche, una vez cerrada.

Esta nueva intervención la ejecutó el escultor imaginero Esteban Sánchez Rosado, bajo la supervisión del conservador de bienes muebles de la hermandad. Después, y en un intento de «transparencia», la Virgen fue expuesta en «veneración extraordinaria» durante tres días en el presbiterio bajo de la basílica para que los fieles valoraran por sí mismos el estado de la talla. Los devotos, entretanto, protestaban en el exterior del templo.

Arquillo ha entregado ya un «informe resumido» de su intervención, paso previo a un documento definitivo «más extenso» que servirá para analizar los trabajos –comparándolos con el informe de mayo de 2024–, determinar el origen de la alteración y tomar decisiones a partir de la opinión de especialistas de «reconocido prestigio».

La restauración definitiva, sin embargo, no será inminente. La prioridad de la cofradía es no precipitarse de nuevo. Cuando se complete todo el análisis, se convocará un cabildo general extraordinario para someter a votación las medidas a adoptar. La hermandad celebra elecciones en noviembre y la junta de gobierno, de momento, ha descartado pedir una prórroga del actual mandato. Mientras tanto, la Macarena volvió este miércoles a su camarín tradicional.