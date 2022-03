Un jurado popular ha declarado este viernes no culpable al hombre acusado de asesinar a su primo para robarle la droga que éste guardaba en su domicilio. El magistrado presidente dictará ahora un auto en el que se decretará la puesta en libertad del procesado, que lleva en prisión desde hace tres años.

El jurado considera que el ahora inocente no estuvo en la casa donde se perpetró el asesinato el día de los hechos y que las huellas encontradas en la vivienda corresponden a una fecha anterior, por lo cabe deducir que el verdadero autor de los hechos se encuentra en libertad.

El tribunal también ha declarado no culpable al otro procesado juzgado por dicho crimen, en este caso por un delito de encubrimiento, tal y como han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Indemnización

El tribunal popular ha declarado no culpable al principal acusado al considerar que no estuvo en la vivienda donde murió la víctima, teniendo en cuenta el informe que consta en las actuaciones sobre la localización de su teléfono que no lo ubica en la zona, según ha señalado el abogado de la defensa, Guillermo Jiménez.

Asimismo, ha apuntado a Europa Press que los jurados también han tenido en cuenta que una huella hallada en la vivienda en la que se produjo la muerte de la víctima no sería de ese día. El letrado ha asegurado que cuando sea firme la sentencia reclamará al Ministerio de Justicia una indemnización por el tiempo que su cliente ha estado en prisión.

Los hechos sucedieron en 29 de marzo de 2019 y la Fiscalía y las acusaciones particulares han venido sosteniendo que habría sido el acusado el que mató a su primo asestándole varias puñaladas «con la intención de apropiarse de la droga que aquel tuviese» en la vivienda desde donde supuestamente la vendía. Ahora, el jurado popular ha determinado que no fue este procesado el que perpetró el crimen.