El jurado popular conformado por cinco mujeres y cuatro hombres ha declarado por mayoría culpable de un delito de malversación de caudales públicos al exalcalde socialista de Linares (Jaén), Juan Fernández. El jurado ha estimado probado que el regidor recibió durante siete años consecutivos un sobresueldo de 1.700 euros al mes y que la suma total estafada al Ayuntamiento local asciende a 125.377 euros.

El exsocialista no ha negado en ningún momento haber recibido estas cantidades y así lo declaró este lunes ante el jurado, pero ha rechazado que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. «Lo decidieron ellos y lo propusieron ellos. Me lo firmaban y me lo pagaban», afirmó.

Fernández fue alcalde por el PSOE durante 19 años hasta que en 2018 el partido le expulsó tras una investigación interna que derivó en la interposición de una querella, que en parte, se sustancia con el juicio con jurado celebrado en la Audiencia de Jaén.

La secretaria del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Linares, Dolores Mínguez, reconoció que ella era la persona encargada de cobrar los cheques para, por indicación del alcalde, entregarle todos los meses 1.700 euros al margen de su sueldo como regidor. Lo hacía, detalló, «de manera reservada», sin que hubiera nadie delante y dentro de «un periódico o una carpeta». Una práctica que se produjo en al menos 59 ocasiones, desde julio de 2011 y hasta noviembre de 2017.

Por su parte, el auditor ha rechazado que las cantidades pudieran corresponderse con dietas o kilómetros porque durante todo el tiempo la cantidad era idéntica y se repetía exacta mes a mes.

Tras conocer el veredicto, Juan Fernández ha comparecido antes los medios a las puertas de la sala de vistas de la Audiencia de Jaén para manifestar que «ha triunfado la mentira y la maldad, y sobre todo la suma de poderes, el poder político y el judicial». El exalcalde presentó una querella contra la juez que le llevó al banquillo, a la que acusa de prevaricación.

Se enfrenta a prisión

Poco más de cuatro horas de deliberación es lo que ha necesitado el jurado para emitir un veredicto en el que consideran probado que Juan Fernández, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares, entre julio de 2011 y noviembre de 2017, al margen de su sueldo como alcalde, «se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo socialista, y para su propio beneficio, de una cantidad mensual de 1.700 euros».

Lo hizo, recibiendo el dinero en metálico «mediante la emisión de cheques bancarios al portador» y con cargo a dos cuentas del Grupo Municipal Socialista que «se nutrían exclusivamente de la dotación económica recibida del Ayuntamiento» y que por ley «no podía destinarse al pago de remuneraciones de personal».

Una vez oído el veredicto, el Ministerio Fiscal y la acusación ejercida por el PSOE han ratificado su petición de penas. Fiscalía reclama que se le impongan cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta, mientras que la petición del PSOE se eleva a ocho años de prisión y diez de inhabilitación absoluta.

Por su parte, la defensa ha pedido que se le aplique la pena mínima y que se tengan en cuentan como atenuantes la confesión, la declaración parcial del dinero y las dilaciones indebidas en el proceso.

Ahora será la magistrada presidenta la encargada de emitir la sentencia e imponer la pena que considere ajustada al delito de malversación de caudales públicos que en el caso de ser continuado se mueve en una horquilla de cuatro a ocho años de prisión, así como de diez a 20 años de inhabilitación absoluta.

El jurado también se ha pronunciado -cinco votos a favor y cuatro en contra- de proponer al Gobierno el indulto parcial de la pena que finalmente le sea impuesta al acusado.

La reacción de Fernández

Fernández ha reiterado que se ha sentado en el banquillo por enfrentarse al que era su partido (PSOE) y al que criticó por incumplir los compromisos con la ciudad de Linares. Fernández ha indicado que tiene mantiene interpuesta una querella en el Tribunal Supremo contra la juez instructora de la causa que le ha llevado a ser juzgado por un jurado popular.

El exsocialista ha vuelto a esgrimir que el propio interventor del Ayuntamiento de Linares declaró en el juicio y lo recogió en un informe que no ha habido perjuicio para las arcas municipales y que de hecho, el Consistorio no se ha personado en la causa.

«Lamento que la injusticia y la maldad sea la que gane en esto», ha señalado Fernández, al tiempo que ha anunciado su intención de «recurrir lo que tengamos que recurrir» porque «esto no se tendría que haber celebrado».

«Yo me he enfrentado a todo un poder político y a todo un poder judicial, pero que sepáis que voy a seguir y a llegar hasta donde tenga que llegar», ha advertido Fernández, quien ha insistido en que su condena se produce en virtud de testimonios de testigos que «han mentido».

«La verdad se tiene que abrir camino, no crean que me han derrotado. Voy a seguir plantando cara porque esto es vergüenza de una sociedad y de lo que tiene que ser una administración de justicia, lo han manipulado todo», ha lamentado el exregidor linarense. También ha tenido palabras para jueces y fiscales, a los que ha pedido «dignidad».

«Me podréis pegar, me podréis meter en la cárcel, me podréis hacer lo que queráis, pero yo voy a seguir diciendo y peleando lo mismo y os voy a avergonzar todo lo que pueda porque no tenéis dignidad», ha concluido el exsocialista.