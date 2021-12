La economía andaluza no se resentirá en el 2022 a pesar de de la prórroga de los presupuestos de 2021. Las previsiones de la Junta de Juanma Moreno auguran un crecimiento del PIB por encima del 5% y la creación de empleo a una tasa de entre el 3 y el 4%.

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha razonado así sus estimaciones: «La mayor palanca de crecimiento económico es siempre el sector privado», mientras que «el sector público se limita» únicamente «a ayudar u obstaculizar» las condiciones para dicho impulso económico.

El Ejecutivo autonómico ha puesto en valor que la comunidad sea líder nacional en autónomos -por primera vez se han superado los 560.000 trabajadores por cuenta propia- y que se haya alcanzado el nivel más alto en creación de empresas desde 2008.

La Junta ha destacado también el liderazgo en las exportaciones y la supresión de trabas burocráticas en la región. Asimismo, la Junta del cambio ha propiciado que Andalucía pase de ser una de las cinco comunidades con menor presión fiscal, lo que no ha impedido un aumento en gasto social de más de 5.000 millones desde 2018.

Más empleo

Velasco ha apuntado este martes que «lo ideal» sería que Andalucía pudiera contar con el Presupuesto para 2022 elaborado por el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), pero no teme que la no aprobación de dichas cuentas en el Parlamento causen un «daño considerable» en la economía andaluza.

Así lo ha manifestado el titular de Transformación Económica a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno celebrada este martes, en la que ha comparecido junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

Preguntado por si la Junta ha cuantificado el impacto que puede suponer para Andalucía la no aprobación del Presupuesto de 2022, el consejero Velasco ha señalado que por parte del Gobierno andaluz «no se ha realizado ese ejercicio con precisión, pero lo vamos a hacer», pero en todo caso ha defendido que «la mayor palanca de crecimiento económico siempre es el sector privado».

En esa línea, Velasco ha defendido que «la economía andaluza va a seguir creciendo el próximo año por encima del 5-5,5%» del PIB, y creando así «empleo a una tasa de entre el 3 y 4%». «Lo ideal sería poder contar con el Presupuesto» de 2022, «pero no lo tenemos» y «nos vamos a adaptar» a esa circunstancia, ha agregado el consejero antes de concluir que «no abriga el temor de que vaya a causar un daño considerable a la economía andaluza» no poder contar con las cuentas diseñadas para el año venidero.

Prórroga del Presupuesto 2021

Por su parte Bendodo ha insistido en acusar a PSOE-A y Vox de conformar una «pinza» para «tumbar el Presupuesto de la recuperación, el más importante de las últimas décadas en Andalucía».

«Todavía estamos esperando explicaciones» por esa «pinza» que le ha dicho ‘no’ «a la recuperación económica de Andalucía», ha abundado el consejero portavoz, que ha defendido que «necesitábamos» el Presupuesto de 2022 «para seguir liderando esa recuperación».

En todo caso, Bendodo ha señalado que, ya que el Presupuesto del año que viene «no ha podido ser aprobado, la única opción que queda» ahora es la «prórroga» del de 2021, que es lo que «se hará en los próximos meses», según ha confirmado tras defender que el Gobierno andaluz ha hecho «todo lo posible y lo imposible» para aprobar el que hubiera sido el cuarto Presupuesto de la legislatura.

«Pero no ha podido ser», ha lamentado antes de advertir al Gobierno de Pedro Sánchez de que «en Andalucía preferimos no tener Presupuestos a tener uno aprobado por los herederos de ETA», en alusión al apoyo de Bildu al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. «Dignidad lo primero. No todo vale», ha subrayado.

Preguntado por el llamamiento que ha realizado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a la Junta para que reelabore el Presupuesto de 2022 incluyendo las propuestas socialistas y que lo devuelva al Parlamento para, entonces sí, salir adelante con el apoyo de los socialistas, Bendodo ha zanjado que esa idea es «una tomadura de pelo». Una propuesta que no esconde más que la necesidad del PSOE-A de dilatar las elecciones para ganar tiempo y afianzar el nuevo proyecto de Espadas.

El consejero portavoz andaluz ha añadido que no desconfía «de la buena fe» de Espadas: «Tenía voluntad de que el Presupuesto de la Junta saliera adelante, pero los suyos no le han dejado. Cuando uno es líder, impone con argumentos su criterio a su grupo, y él no lo ha hecho», ha recalcado Bendodo.

Tercer aniversario del 2D

Finalmente, Bendodo ha recordado que este próximo jueves, 2 de diciembre, se cumplen tres años de la fecha de las últimas elecciones andaluzas, tras las que se conformó el actual Gobierno de PP-A y Cs, un periodo de tiempo en que «se han blindado» servicios públicos en Andalucía como educación y sanidad, ha defendido.

«Creemos que Andalucía funciona un poco mejor» que hace tres años, ha incidido en esa línea el consejero de la Presidencia, que ha puesto de relieve que la comunidad ha pasado «de estar a la cola en muchos parámetros a liderar» algunos «que antes no veía ni de lejos».

Así, Bendodo ha sostenido que esto «no puede ser fruto de la casualidad», y que la comunidad «funciona gracias al mensaje de estabilidad del Gobierno» de la Junta, que le «ha permitido aplicar las reformas que necesita».